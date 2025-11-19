ACT deschide drumul reconstrucției naționale în Bacău

Europarlamentarii Claudiu Târziu și Șerban Dimitrie Sturdza, alături de deputatul Robert Alecu, au participat sâmbătă, 15 noiembrie, la lansarea filialei Acțiunii Conservatoare (ACT) la Bacău.

Evenimentul a avut loc în fața unui public numeros, format din membri și susținători ai formațiunii politice, marcând un nou pas în extinderea organizației la nivel regional.

Claudiu Târziu, președintele ACT: „Statul român trebuie eliberat din mafia în care este ținut captiv!”

„Astăzi, mai mult decât oricând, România are nevoie de un nou început. Republica România, așa cum o știm după 1989, a falimentat din punct de vedere, politic, constituțional, economic si moral. Ea trebuie refacută din temelii, începând cu reforma administrației publice locale și terminând cu reforma sistemului constituțional care trebuie să poată să ne asigure respectarea drepturilor și libertăților noastre.

În ultimul an, sistemul constituțional s-a dovedit incapabil să ne apere aceste drepturi. Așa am avut alegeri prezidențiale anulate, așa am avut încălcate legi și prevederi constituționale în privința organizărilor alegerilor, așa am avut decizii aberante ale CCR în privința pensiilor speciale și așa vom avea tot felul de impasuri pentru că sistemul constitutional nu este bine croit, pentru că responsabilitatea nu este asumată în mod real”, a spus Claudiu Târziu.

Potrivit acestuia, statul român trebuie eliberat din mafia transpartinică și transnațională care lucrează împotriva poporului român și în care este ținut captiv.

„Astăzi nu mai avem voie să vorbim, nu mai avem voie să gândim, nu mai avem voie să acționăm. Sunt instituții europene- cum este de exemplu Scutul pentru democrație- sunt instituții naționale- de la ANCOM până la CNA- menite excluziv cenzurării opiniilor libere. Statul român a devenit unul polițienesc”, a explicat Claudiu Târziu.

În acest context, liderul ACT a subliniat că este nevoie de implicarea cetățenilor, indiferent de vârstă, a celor dispuși la sacrificiu și la acțiune.

Claudiu Târziu: Războiul cultural și ideologic trebuie câștigat!

Claudiu Târziu a avertizat că în perioada următoare vom asista ca condamnări politice menite să înfricoșeze, așa cum nu au mai fost în România din anii ‘70-’80, atunci când părintele Calciu era condamnat politic.

„Ce au nevoie tinerii? Tinerii au nevoie mai întâi de toate să cunoască adevăratele valori. Astăzi războiul cultural și ideologic este mai important decât cel cu arme sau cel economic și trebuie să-l câștigăm. Am prevenit de acum 15 ani că dacă vom permite manipularea de limbaj, din cauza corectitudinii politice, nu vom mai cunoaște semnificația cuvintelor și nici a valorilor”, a menționat Claudiu Târziu.

Europarlamentarul Șerban Dimitrie Sturdza: Suntem acuzați de populism, dar pe noi ne caracterizează patriotismul

„În orice zi de la Dumnezeu, în toată truda noastră există un singur lucru: interesul național. Ne pasă de grijile, de nevoile și de problemele românilor. Pentru că ne pasă de poporul român, suntem acuzați de populism, când pe noi e caracterizează termenul de patriotism”, a subliniat europarlamentarul Șerban Dimitrie Sturdza.

Deputatul de Bacău Robert Alecu, secretar general al ACT: „Ceea ce facem astăzi în Bacău este parte din planul de reconstrucție națională!”

„Astăzi ridicăm o structură importantă în construcția națională a Acțiunii Conservatoare. Lansăm Comitetul de Inițiativă Județeană Bacău într-un moment în care România are nevoie de disciplină, nu de improvizație; de oameni serioși, nu de marionete împinse în față ca decor electoral”, a spus Robert Alecu.

El a subliniat că Acțiunea Conservatoare propune arhitectura unui stat funcțional, construit pe piloni clari:

– Administrație meritocratică, cu concursuri reale și standarde egale pentru toți;

– Control al calității în infrastructură, construcții, produse și servicii;

– Investiții reale în comunitățile sărace, nu ajutoare electorale;

– Continuitate pentru proiectele mari ale României, indiferent de rotațiile politice.

Potrivit lui Robert Alecu, acest obiectiv se poate realiza cu ajutorul oamenilor care cred în muncă, care pot construi și care înțeleg că politica înseamnă responsabilitate.

„Vă chem la această luptă pe toți cei care credeți în valorile ACT”, a transmis Dănuț Bertea, lider CIJ Bacău

Reamintim că în mai puțin de cinci luni de la lansare, partidul Acțiunea Conservatoare are 20 filiale județene în întreaga țară. Duminică, 16 noiembrie, s-a lansat ACT Buzău, iar candidatul ACT în alegerile pentru președinția Consiliului Județean s-a înscris oficial în prima cursa electorală la care participa partidul.

Sambata, 22 noiembrie, vor fi lansate filialele ACT Alba și Hunedoara.