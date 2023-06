ACS Interfast Bacău încrucișează rachetele pentru Balcaniadă

Patru sportivi băcăuani aflați în dublă legitimare cu CSȘ Onești, Ilinca Oprișan, Luca Timiș, Cristina Floria, Alexia Miron se pregătesc pentru întrecerile balcanice Under 11, Under 13 și Under 15

En garde! Nu-și încrucișează săbiile, ci rachetele de badminton. Și nu o fac în numele Regelui, ci a ACS Interfast Bacău și CSȘ Onești, club cu care se află în dublă legitimare. Aidoma muschetarilor lui Alexandre Dumas, sunt însă și ei în număr de patru. Toți pentru unul și unul pentru toți. Și toți patru gata pentru o participare de succes la Jocurile Balcanice de badminton. Ilinca Oprișan și Luca Timiș, la Balcaniada Under 11 ce va avea loc la începutul lunii viitoare, în Grecia, Cristina Floria, la Balcaniada U13 programată tot în iulie, în Turcia și Alexia Miron, la Balcaniada U15 care va avea loc în toamnă, țara gazdă, ce va înlocui astfel Kosovo, nefiind încă desemnată. „Cei patru muschetari” antrenați la Interfast de Dan Rusu („îi spunem simplu Dan, și nu domnul profesor pentru că altfel ne pune să facem genuflexiuni” vine iute explicația pe patru voci) au multe lucruri în comun. Locvacitatea, de exemplu: e o plăcere să stai și să-i asculți. Să-i asculți cum au început ei badmintonul. Toți aduși, firește, de mama sau, în cazul lui Luca, de tata, Timiș senior fiind un fost badmintonist. Și cum au început acest sport- altă similitudine- la șase ani, vârsta primului ghiozdan.

„Eu am cochetat și cu alte sporturi: dans, tenis, înot, dar badmintonul m-a cucerit definitiv”, mărturisește „decana de vârstă”, Alexia, care, la 13 ani, se pregătește să treacă în clasa a VII-a la Școala „Miron Costin”. „Extraordinar, dans, tenis și înot am făcut și eu”, izbucnește Ilinca Oprișan, zece ani, viitoare elevă de clasa a IV-a la „Spiru Haret”. „Și eu la fel”, intervine a treia fată din grup, Cristina Floria, 12 ani, colegă de școală cu Ilinca, dar în clasa a VI-a. „Eu obișnuiesc să mai joc fotbal cu prietenii, dar nu aș lăsa badmintonul pentru nimic în lume. E cel mai frumos sport”, pledează cu succes Luca Timiș, zece ani, elev în clasa a IV-a la Școala Gimnazială nr. 10. Ca și pe teren, unde fac pereche la dublu feminin și dublu mixt sau alcătuiesc de-a dreptul o echipă, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, când au fost la un pas de podiumul Naționalelor U13 cu Interfast, cei patru „balcanici” se înțeleg de minune și în afara terenului.

„Până la urmă, este tot meritul badmintonului și a atmosferei extraordinare pe care o întîlnim mereu aici, la antrenamentele de la sala de sport a Școlii «George Bacovia», care ne-au permis să legăm prietenii foarte strânse. Noi patru parcă ne știm de când lumea”, mărturisește Alexia, fostă campioană națională U9 și câștigătoare a Cupei României la dublu fete și ocupanta locului doi la simplu, în cadrul aceleiași competiții la U13. S-a deschis cutia Pandrei! În vestiarul sălii de sport e zgomot de vrăbii gureșe: fiecare dintre cei patru muschetari își înșiră palmaresul, așa cum, la competiții, își înșiră victoriile și adversarii înfrânți. Ultimele succese au venit anul acesta, la Cupa României de la Galați (U15), Bacău (U13) și Slănic Moldova (U11), competiție ce a constituit criteriu de calificare la Balcaniadă. Apropo de Balcaniadă: emoții?

„Nu mai mari ca la concursurile naționale. Am încredere în mine”, spune Ilinca. „Nici eu nu cred că voi avea emoții deosebite. Pentru mine, cel mai important este să progresez de la un meci la altul”, este de părere și Luca, partenerul la dublu mixt al Ilincăi. „Chiar dacă nu am mai participat la un concurs internațional de o asemenea anvergură, nu voi simți presiunea deoarece privesc întrecerile din Turcia ca pe o experiență în plus”, completează Cristina. „Nici eu nu am mai fost la o Balcaniadă. Am participat anul trecut, la Novi Sad, la un concurs internațional, unde nu am urcat pe podium, dar am reușit să o înving în grupe pe câștigătoarea turneului. Iar săptămâna viitoare, voi merge din nou la Novi Sad, ceea ce-mi va permite să-mi lărgesc experiența internațională în vederea Balcaniadei”, punctează Alexia. Intervine și antrenorul Dan Rusu:

„De la toți patru avem așteptări, pentru că vorbim de copii foarte muncitori și asta nu e doar o figură de stil. Ei s-au pregătit cu conștiinciozitate inclusiv în pandemie. În plus, anul acesta se va desfășura, în premieră, o Balcaniadă la U11, așa că pentru Ilinca și Luca este o șansă de care sperăm ca ei să poată profita. În ultimii ani, din cauza pandemiei, nu s-au mai ținut Jocuri Balcanice. Prin urmare nu ne putem raporta prea mult la adversarii noștri, așa că mergem pe elementul surpriză”. Finalul nu aparține lui Dan. Și nici celor patru „muschetari”. Fratele de 13 ani al Cristinei Floria, Mihai are ultimul cuvânt. Cu atât mai mult cu cât speră ca și el să intre, pe viitor, în circuitul balcanic: „Deocamdată, încerc să obțin rezultate cât mai bune la concursurile din țară, cum a fost cazul și la ultima participare de la Slănic Moldova. Dorința mea este să ajung și eu la Balcaniadă”. En garde!