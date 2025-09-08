Accident rutier pe Varianta Ocolitoare Bacău – trafic blocat temporar

Un accident rutier s-a produs astăzi pe Varianta Ocolitoare Bacău (DN 2T), la kilometrul 2+230. În urma evenimentului, traficul a fost blocat temporar pentru efectuarea măsurătorilor și cercetărilor de către echipajele Poliției.

„În această dimineață, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier produs pe centura ocolitoare a municipiului Bacău, în care au fost implicate două autoturisme. Echipajele de intervenție au acționat pentru salvarea și acordarea primului ajutor victimelor.”, se arată într-un comunicat al ISU Bacău.

În urma accidentului au rezultat două victime, dintre care o persoană încarcerată, aceasta fiind extrasă de pompieri și predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), în stare semiconștientă.

Conducătorul auto din al doilea autoturism, care a refuzat inițial îngrijirile medicale, a fost și el transportat la spital cu o ambulanță din cadrul SAJ.

Pompierii au intervenit, totodată, pentru asigurarea zonei și înlăturarea riscurilor specifice, prin luarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI).

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonă și să respecte indicațiile forțelor de ordine aflate la fața locului. Circulația urmează să fie reluată în cel mai scurt timp.

Comunicatul IPJ Bacău:

La data de 08 septembrie a.c, în jurul orei 09.40, în afara localității Luizi-Călugăra, un bărbat de 56 de ani, din municipiul Bacău, în timp ce conducea un autoturism dinspre comuna Nicolae-Bălcescu spre Măgura, a efectuat manevra de depășire fără a se asigura corespunzător, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de o femeie de 50 de ani, din comuna Săucești care se deplasa din sensul opus de mers.

În momentul efectuării depășirii, bărbatul a acroșat un ansamblu de vehicule format din autoutilitară cu semiremorcă, condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Sascut, care se deplasa în fața sa.

Din impact au rezultat 2 victime, bărbatul de 56 de ani și șoferița de 50 de ani.

Niciunul nu se afla sub influența alcoolului.

S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.