marți, 23 decembrie 2025
type here...

Accident rutier pe porțiunea abia inaugurată a Autostrăzii A7

Deșteptarea
Foto: 1bacau.ro

Un accident rutier s-a produs pe porțiunea recent inaugurată a Autostrăzii A7, pe sectorul Focșani–Adjud. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, evenimentul a avut loc la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, județul Vrancea.

În accident au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un autocamion. În urma impactului, două persoane au fost rănite, fiind necesară intervenția echipajelor de urgență.

Circulația rutieră pe sensul de mers Focșani–Adjud a fost oprită pe benzile autostrăzii, traficul fiind deviat pe DN 2, pe ruta ocolitoare Pufești–Adjud.

Polițiștii recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților de trafic și să manifeste prudență în zonă.

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.