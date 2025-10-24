Accident rutier pe DN 15 în comuna Hemeiuș

Un incident rutier s-a produs recent pe DN 15, în comuna Hemeiuș, fără victime, dar cu pagube materiale.

O femeie de 53 de ani, aflată la volanul autoturismului său, a pătruns pe drumul național din strada Avicolei, intrând în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 31 de ani.

Impactul a fost atât de puternic încât mașina bărbatului a fost proiectată într-o stație de autobuz. Din fericire, ambii șoferi au scăpat nevătămați, iar testele cu etilotestul au indicat că nu consumaseră alcool.

Poliția a înregistrat evenimentul ca o tamponare, iar ancheta a confirmat că nu au existat victime, ci doar pagube materiale.