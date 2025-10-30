Accident rutier în comuna Măgura – o persoană a fost transportată la spital

În această seară, pompierii băcăuani au intervenit la un accident rutier produs în comuna Măgura, sat Măgura.

La locul indicat au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Echipajele ajunse la fața locului au constatat că un autoturism a lovit un cap de pod. În urma impactului, o persoană a fost rănită. Victima, conștientă la momentul evaluării, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău.

Pompierii au asigurat zona cu măsuri de prevenire și stingere a incendiilor (PSI).

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.