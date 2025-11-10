luni, 10 noiembrie 2025
Accident rutier în comuna Helegiu, sat Brătila – o persoană a ajuns la spital

Deșteptarea

În jurul orei 15:30, pompierii băcăuani au fost solicitați, prin apel la numărul unic de urgență 112, să intervină la un accident rutier produs pe raza comunei Helegiu, sat Brătila.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

În urma evenimentului, a rezultat o victimă conștientă, care acuza dureri la nivelul coloanei cervicale. Persoana rănită a fost preluată de echipajul medical SAJ și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

