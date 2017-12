Un tânăr de 25 de ani, din Tg Ocna, care conducea, ieri seară, un autoturism pe DN 2G, în comuna Scorțeni, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat pe contrasens, unde a lovit un autoturism condus de o femeie de 39 de ani, din localitate. După impact, mașina condusă de șoferul imprudent s-a răsturnat. În urma accidentului nu s-au înregistrat victime. Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul, nefiind depistați că ar fi consumat băuturi alcoolice. 32 SHARES Share Tweet

