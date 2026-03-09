Accident la Hemeiuș, în fața Industrial Park. Un curier a rupt un stâlp electric

Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 14.00, în comuna Hemeiuș, chiar în fața Industrial Park.

Potrivit informațiilor de la fața locului, mașina unui curier a lovit și a rupt un stâlp de electricitate, în urma impactului fiind necesară intervenția echipajelor de urgență.

La locul accidentului au ajuns pompierii, un echipaj SMURD, polițiștii, precum și echipe ale companiei E.On, care au intervenit pentru remedierea avariei produse la rețeaua electrică.

Circulația în zonă a fost deviată temporar prin parcarea parcului industrial, pentru a permite intervenția echipajelor și îndepărtarea stâlpului avariat.

Polițiștii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.