Accident între două autoutilitare la Grigoreni: un șofer grav rănit

În jurul orei 15:15, pompierii din cadrul Detașamentului Moinești au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Scorțeni, sat Grigoreni.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD. Echipele de intervenție au constatat că accidentul a implicat două autoutilitare. Șoferul uneia dintre autoutilitare se autoevacuase în siguranță, în timp ce celălalt șofer era inconștient și prezenta multiple traumatisme.

Acesta a fost descarcerat de pompieri și predat echipajului SAJ, care a început manevrele de resuscitare.

Traficul în zonă se desfășoară momentan pe un singur sens, fiind dirijat de un echipaj IPJ prezent la fața locului.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.