Accident cu patru autoturisme la Faraoani

Pompierii băcăuani au intervenit în această seară la un accident rutier pe raza comunei Faraoani, E85, în care au fost implicate 4 autoturisme.

Pentru gestionarea situației s-a intervenit cu o autospecială de stingere, ambulanța SMURD și două ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

În urma impactului au rezultat 3 victime conștiente care au fost transportate la spital de către ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

A fost asigurată zona cu măsuri de prevenire și stingerea incendiilor.