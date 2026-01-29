Acces la Internet doar cu buletinul? Avertismentul avocatului Elena Radu privind monitorizarea generalizată a accesului la internet

O inițiativă legislativă aflată în Parlament riscă să schimbe radical modul în care românii folosesc internetul. Sub pretextul protejării minorilor, proiectul introduce mecanisme de verificare a identității care pot condiționa accesul online de prezentarea buletinului. Criticii avertizează că măsura deschide calea către monitorizarea generalizată a tuturor utilizatorilor.

Avocatul Elena Radu, de la Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, lansează un avertisment dur în legătură cu așa-numitul proiect al legii majoratului online, un act normativ care, sub pretextul protecției minorilor, ar putea deschide calea către monitorizarea și controlul accesului la internet al tuturor cetățenilor.

Proiectul de lege, inițiat de senatoarea Nicoleta Pauliuc și deputatul Bogdan Gruia Ivan, cu susținerea unor parlamentari din PSD, PNL și UDMR, a fost votat în Senat la 6 octombrie 2025 (cu doar cinci voturi împotrivă) și se află în prezent în dezbatere la Camera Deputaților, for decizional.

„Cuvântul-cheie: ACCESEAZĂ”

În analiza sa, Elena Radu atrage atenția asupra formulării din proiect potrivit căreia „până la împlinirea vârstei de 16 ani, minorul accesează servicii online și creează conturi personale numai în baza acordului parental verificabil”.

Problema, susține avocatul, nu este ideea de protecție a minorilor, ci termenul „accesează”, care ar impune verificarea fiecărui acces la internet, indiferent de utilizator. În lipsa unei delimitări clare, orice persoană care intră pe un site, pe un serviciu de e-mail sau pe o platformă online ar trebui să fie verificată pentru a se stabili dacă este sau nu minor.

Identificarea digitală – de la opțiune la obligație

Un alt articol al proiectului obligă furnizorii de servicii online să instaleze „mecanisme electronice de verificare a identității utilizatorului”. Potrivit Elenei Radu, coroborarea acestui text cu legislația deja existentă privind actele de identitate duce la o concluzie clară: cartea electronică de identitate ar deveni instrumentul obligatoriu de autentificare pentru accesul la servicii publice și private online.

Dacă până acum identitatea electronică și autentificarea digitală erau opționale, noua lege ar transforma această opțiune într-o condiție de facto pentru viața digitală, avertizează avocatul.

„Din grijă pentru copii” – un drum spre control total?

Elena Radu susține că legea creează premisele unei implementări etapizate: dispariția ghișeelor, digitalizarea forțată a serviciilor publice, condiționarea accesului la drepturi și servicii de existența identității digitale.

Exemplele invocate includ situații deja existente, precum obligativitatea utilizării Spațiului Privat Virtual pentru anumite proceduri fiscale sau refuzul depunerii unor cereri administrative în lipsa unor condiții prealabile.

O dezbatere care abia începe

În opinia avocatului, nu este vorba despre o măsură izolată, ci despre o schimbare de paradigmă: „cu două alineate într-o lege”, cetățenii ar putea fi aduși într-un sistem de monitorizare generalizată, legitimat printr-un discurs al protecției copiilor.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, iar reacțiile critice, precum cea a Elenei Radu, indică faptul că legea majoratului online riscă să devină una dintre cele mai controversate inițiative legislative ale momentului, cu implicații profunde asupra dreptului la viață privată și libertății de acces la internet.