A13 Brașov – Bacău: Noua variantă de traseu, mai lungă cu 18 km, ar scumpi proiectul cu aproape 500 de milioane de euro, avertizează ASCORO

Cea mai recentă variantă de traseu pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău, prezentată de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și marcată pe planșe cu roșu, ar putea crește costurile de construcție cu aproximativ jumătate de miliard de euro. Estimarea aparține Asociației Construim România (ASCORO), care propune o alternativă de traseu pe care o consideră mai eficientă economic și mai logică din punct de vedere al exploatării.

ASCORO a prezentat vineri o propunere alternativă de traseu, în contextul în care în octombrie 2025 CNIR a publicat o variantă modificată pentru sectorul dintre Brașov și Sfântu Gheorghe. Noua configurație, argumentează compania, a apărut „ca urmare a constrângerilor identificate” și presupune devierea traseului cu aproximativ 12 kilometri, plus proiectarea unui tunel de 600 de metri prin zona protejată Dealul Cetății – Lempeș.

ASCORO: De fapt, lungimea crește cu 18 km

Potrivit analizei Construim România, lungimea reală suplimentară pentru utilizatorii autostrăzii este de aproximativ 18 kilometri, nu 12, întrucât CNIR ar fi scăzut din calcul un racord secundar ce se scurtează. „Noul traseu implică un ocol amplu spre sud-est, fără a extinde aria de deservire a localităților și traversând o zonă protejată, pentru care ar fi necesar un tunel”, arată asociația.

Justificarea oficială a CNIR indică existența unui poligon militar în zona Hărman, care ar condiționa amplasarea traseului.

Problemele semnalate de ASCORO

Asociația Construim România consideră că această ultimă variantă ridică probleme ce impun o reanalizare tehnică și economică.

„Evaluările noastre indică faptul că anumite porțiuni ale traseului pot fi optimizate în vederea reducerii costurilor, a consumului de resurse și a timpului de parcurs, menținând în același timp respectarea cerințelor tehnice și a constrângerilor de securitate existente”, transmit reprezentanții ASCORO.

La costurile actuale de 20–30 milioane de euro pe kilometru, cei 18 km suplimentari ar determina o creștere bugetară apropiată de 500 de milioane de euro.

Efecte suplimentare identificate de Construim România

Pe lângă majorarea costurilor de construcție, ASCORO enumeră și alte consecințe importante:

Tunelul de 600 m într-o arie protejată ar prelungi semnificativ durata de execuție.

Întreținerea celor 18 km în plus ar genera cheltuieli suplimentare pe termen lung.

Consum mai mare de combustibil și uzură a vehiculelor , raportat la un trafic estimat de 20.000 vehicule/zi, cu un impact direct de circa 36 milioane €/an doar în costuri de carburant.

Timpul de parcurs ar crește cu aproximativ 10 minute pentru fiecare vehicul, însumând peste 1,2 milioane de ore anual pierdute, cu efecte economice semnificative asupra transportatorilor și mediului de afaceri.

Cadrul legal: eficiența economică este obligatorie

ASCORO subliniază că legislația națională și europeană obligă la selectarea traseului cu cea mai bună eficiență economică, atât la faza de construcție, cât și în exploatarea pe termen lung. În acest context, asociația consideră că varianta propusă de CNIR ar trebui reanalizată, iar soluțiile alternative – inclusiv cea prezentată astăzi – luate în considerare în mod transparent și fundamentat tehnic.