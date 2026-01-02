A murit Vasile Groza, tatăl artistei Loredana Groza, la vârsta de 88 de ani

Vasile Groza, tatăl celebrei artiste Loredana Groza, originară din Onești, s-a stins din viață pe 31 decembrie, la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut public de artistă în prima zi a anului 2026, printr-un mesaj emoționant transmis pe rețelele de socializare.

Loredana Groza a vorbit despre tatăl său ca despre omul care a crezut primul în talentul ei și care a susținut-o necondiționat de-a lungul vieții. „Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat”, a scris artista, rememorând legătura profundă dintre ei.

În mesajul său, Loredana a evocat parcursul impresionant al tatălui său, un om care a pornit în viață cu șanse minime, orfan de tată de la mai puțin de un an și crescut de o mamă văduvă de război, alături de alți doi frați. În ciuda greutăților, Vasile Groza și-a urmat visul de a scrie, muncind din greu încă din copilărie pentru a supraviețui, dar fără a renunța la vocația sa.

„S-a născut poet… natural, autodidact”, mărturisește artista, amintind că tatăl său a lăsat în urmă mii de poezii, cărți și cântece pentru copii, romane și o operă literară care i-a adus, în cele din urmă, recunoașterea ca membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Vasile Groza lasă în urmă doi copii, Loredana și Cristi, precum și doi nepoți, Elena și David. Pentru artistă, el a fost nu doar un tată, ci și un model de viață: „Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață, oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești”.

Mesajul se încheie cu un omagiu profund, Loredana Groza descriindu-l pe tatăl său drept „un luptător, un visător, un bunic pentru toți copiii, un prieten de nădejde și un erou”, subliniind amprenta puternică pe care acesta a lăsat-o atât în familie, cât și în lumea literară.