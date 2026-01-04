A murit Răzvan Șendrea, fost jurnalist și consilier județean

Presa și administrația publică băcăuană au pierdut una dintre figurile lor cunoscute. Răzvan Șendrea, fost jurnalist și om implicat în viața politică și civică locală, a încetat din viață la vârsta de 46 de ani.

Răzvan Șendrea și-a început parcursul profesional în jurnalism, domeniu în care a fost activ timp de mai mulți ani. A lucrat în redacții locale importante, inclusiv la Deșteptarea, fiind cunoscut pentru stilul direct și pentru interesul constant față de subiectele de interes public. Pentru mulți dintre colegii de breaslă, perioada petrecută în presă a rămas una definitorie pentru formarea sa profesională.

Ulterior, a ales să se implice în administrația publică locală, ocupând funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău. În această calitate, a participat la decizii ce vizau dezvoltarea județului și funcționarea serviciilor publice. De-a lungul timpului, a deținut și funcții administrative, fiind implicat în structuri aflate în subordinea Consiliului Județean.

Dincolo de cariera politică, Răzvan Șendrea a fost prezent și în viața civică a comunității băcăuane. A făcut parte din organizații nonguvernamentale și cluburi cu profil caritabil, implicându-se în proiecte destinate sprijinirii comunității locale. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe o persoană activă, comunicativă și preocupată de problemele celor din jur.

Dispariția sa prematură a stârnit reacții de regret în rândul foștilor colegi din presă, al colaboratorilor din administrație și al cunoscuților din mediul civic. Mesajele de condoleanțe transmise în aceste zile vorbesc despre un om care a rămas conectat la viața publică și la orașul în care a trăit și a muncit.

Redacția Deșteptarea transmite condoleanțe familiei și apropiaților. Dumnezeu să-l odihnească în pace.