A murit fotograful Adrian Măcincă

Fotograf pasionat și inițiator al Asociaţiei Pasionaţilor de Fotografie din Bacău, Adrian Măcincă a murit, ieri.

„Pasiunea pentru fotografie am descoperit-o în liceu. Am urmat cursurile Liceului Letea unde, pe atunci, exista un mic laborator fotografic. Astfel, am avut ocazia să experimentez toate etapele de realizare a unei imagini fotografice. Am făcut poze cu aparate de fotografiat Smena pe care le developam şi le imprimam în cadrul acestui laborator.

Timpul a trecut şi, chiar dacă am terminat la Letea obţinând diploma de electrician întreţinere şi reparaţii, am dorit să-mi fac o carieră în design”, ne-a declarat, în urmă cu câțiva ani, când Deșteptarea l-a intervievat pentru rubrica „Sub ochii noștri”.

Dumnezeu să-l ierte!

