A început I.D. Fest la Teatrul Bacovia

Festivalul național de teatru tânăr I.D. Fest a ajuns la cea de-a 24-a ediție, și se desfășoară până pe 28 august la Teatrul Municipal Bacovia. În deschiderea festivalului, care a avut loc pe 21 august 2023, tinerii actori, alături de publicul băcăuan, s-au bucura de spectacolul „Uzina Artiștilor”, producție a Teatrului Municipal „Bacovia”, regia Matei Lucaci-Grunberg.

Festivalul I.D. Fest este un proiect al „Asociației Ingenious Drama”, ce reunește annual circa 100 de tineri organizatori din județul Bacău și 150-200 de tineri participanți la eveniment, din diverse orașe ale țării. 11 trupe de teatru amator vor participa în acest an la I.D. Fest, precum și 8 participanți individuali la secțiunea „One Man Show”. Fiecare reprezentație va fi apreciată de către un juriu format din profesioniști din lumea teatrului: regizorul Horia Suru, actrița Isabela Neamțu și actorul Ștefan Lupu. Spectacolele sunt deschise publicului larg din Bacău.

Trupele participante în acest an la I.D. Fest sunt: 3,14 Buzău, ACT Bacău, Amprente Brașov, Atelierul de Teatru Botoșani, Drama Club Botoșani, Heavenly Hell Timișoara, In The Spot Bacău, Nobody’s Group Bacău, Transparency Bacău, Trupa Mircea Albulescu Câmpina și Victory of Art București.

La categoria „One Man Show” vor participa: Alexandra Cibu, Sofia Argeșanu, Maria Cojocariu, Mateea Dragomirescu, Noemi Hăișu, Alexandru Mănăilă, Dragoș Andrei Prundeanu și Anastasia Robu.

Pe durata festivalului, tinerii liceeni pasionați de teatru vor participa și la ateliere de formare și dezvoltare personală susținute de către actori profesioniști și de către studenți în cadrul facultăților de profil din țară.

De asemenea, în acest an, festivalul este gazda a unor spectacole invitate, de teatru profesionist, la care intrarea este liberă pentru publicul băcăuan:

24 august – „Visul unei nopți de vară”, spectacol licență arta actorului, producție UNATC;

25 august – „Peștii dorm?”, regia Tania Drăghici, spectacol licență regie, producție UNATC;

26 august – „Bold. O comedie muzicală chill”, un spectacol organizat de Syarela Arts în colaborare cu The Creative Moustache.

I.D. Fest, ediția a 24-a, este un proiect finanțat de Consiliul Județean Bacău, conform Legii nr. 350/2005.