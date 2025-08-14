A găsit un portofel și l-a returnat

Bacău, miercuri, 13 august 2025. Zi pe care unii o consideră cu ghinion s-a dovedit una cu noroc pentru o băcăuancă. În Parcul Unirii, un cetățean cu spirit civic a găsit un portofel negru și, fără ezitare, l-a predat patrulei de ordine publică aflată în zonă.

În urma verificărilor efectuate de agenții Poliției Locale a Municipiului Bacău, a fost identificată proprietara portofelului — C.L., 39 de ani, din municipiul Bacău. Bunul a fost restituit în integralitatea sa, conținând 177 lei, 40 de euro, un permis de conducere și alte obiecte personale. Femeia le-a adresat mulțumiri polițiștilor locali, precum și persoanei care i-a găsit bunul.

„Mulțumim sincer acestui băcăuan pentru gestul său de corectitudine și respect față de ceilalți. Astfel de fapte arată că, împreună, putem construi o comunitate bazată pe încredere și bunătate”, au transmis reprezentanții Poliției Locale a Municipiului Bacău.

📌 Recomandare: Poliția Locală a Municipiului Bacău le recomandă cetățenilor să fie vigilenți cu bunurile personale, pentru a evita situații similare, și să predea de îndată autorităților orice obiect găsit.