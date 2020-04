Primul sistem complex de irigații din județul Bacău, reamenajat și modernizat în satul Berești – comuna Sascut, a fost pornit astăzi, 23 aprilie. Sistemul – spune George Ifrim, directorul Filialei Bacău a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) – va iriga circa 5.000 ha de teren, iar primii și principalii beneficiari vor fi fermierii de talie mai mare, între care și Grupul Șerban”.

La Sascut, sursa de apă a amenajării de irigații o reprezintă lacul de acumulare Berești, de pe Siret. Captarea apei pentru irigații se face prin stația de pompare SPA Sascut, iar suprafața netă amenajată este 5.028 ha.

Acum, la vreme de secetă deja resimțită, au fost pornite doar unele sisteme de irigații în Letea și Dieneț, iar la Târgu Trotuș pentru livada de meri se așteaptă să se ceară apă când se va simți nevoia de a se iriga. La Sascut sunt deja investiții serioase în sisteme de irigații private, la Grupul Șerban. Au fost reparate rețelele, conductele, iar grupul a ajutat și sistemul complex amenajat de ANIF. Grupul Șerban are și circa 240 ha plantate cu cartofi, o legumă care nu poate lua apa din sol de la mare adâncime, ci are nevoie musai de irigare.

„Se pare că în curând va fi resimțită lipsa de produse alimentare pe piață, datorită secetei care este prezentă încă de anul trecut, deci trebuie să refacem sistemele de irigații cu orice preț – spune George Ifrim. E aproape un an de când nu a mai plouat cum trebuie. A scăzut li apa în fântâni, chiar pe malul Siretului. Dar și debitul de apă în Siret este acum mai mic. Mă întreb cum va fi la vară dacă nu va ploua. Eram obișnuiți, primăvara, cu dezghețuri și cu ploi, dar acum nimic nu mai e. Acum Siretul trebuia să aibă 137 mc pe oră acum, dar abia are 37 mc. Dacă nu vin ploi, dealurile vor rămâne galbene”.

Specialiștii de la ANIF cred că și fermierii trebuie să se bată să se fac sistemele de irigații. Cu sistemul complex de la Sascut s-a făcut abia un prim pas. Pentru a numai spune că în proiectele altor sisteme de irigații constructorii întâmpină tot felul de cerințe birocratice, enorm de multe.