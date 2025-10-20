A condus fără permis de conducere și a prezentat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său

La data de 19 octombrie a.c., o patrulă de poliție din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Oneşti a depistat în trafic, în comuna Gura-Văii, o autoutilitară a cărei conducător auto a declarat verbal că nu are asupra sa actul de identitate și permisul de conducere.

Pentru verificarea identităţii s-a procedat la interogarea bazei de date, context în care polițiștii au observat că fotografia persoanei cu datele de stare civilă prezentate nu corespunde cu fizionomia acestuia.

Întrucât existau diferențe vizibile între imaginea din baza de date şi persoana oprită în trafic, polițiștii au efectuat verificări suplimentare, constatând că bărbatul avea 46 de ani, iar datele furnizate erau ale fratelui său.

Cel în cauză nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârsirea infracțiunilor de fals privind identitatea și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.