A 15-a reuniune a foștilor specialiști din agricultura băcăuană

Circa 190 de pensionari din agricultura județului Bacău și din serviciile conexe acesteia s-au revăzut și în această vară la tradiționala reuniune pe care o au de 15 ani. La evenimentul al cărui organizator principal a fost din nou inginerul agronom Cezar Duță, încă viguros la cei 86 de ani ai săi, au venit foști specialiști din agricultură, economiști, bancheri, oameni de afaceri și specialiști din alte domenii conexe.

Foștii colegi, la fel de demni și de curtenitori sau de eleganți ca și în anii precedenți și, de ce nu, la fel de carismatici, s-au revăzut în primele momente ale zilei la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parcul Cancicov, unde au asistat la o slujbă ținută sub protia preotului paroh Constantin Abageru. Au fost pomeniți numeroșii specialiști din agricultură care s-au ridicat la Domnul, dar nu au fost uitați nici ziariștii care s-au ocupat, de-a lungul anilor, de mersul agriculturii băcăuane. La final, preoții s-au rugat și pentru sănătatea și binele tuturor celor prezenți, dar și a celor care din diferite motive nu au putut ajunge la această întâlnire.

Între participanții i-am văzut și pe inginerii Gheorghe Antochi, Ioan Chiriac, Mihai Banu, Florin Acatrinei, Nicolae Huiban și pe alții.

Alături de organizatorul reuniunii au venit, ca și anul trecut, un grup de foști colegi de la Facultatea de Agronomie și Horticultură din Iași, promoția 1964.

Orele de socializare au fost colorate și cu reprize muzicale susținute de Nelu și Iulia Cazimir, alături de care a cântat și organistul Cosmin Flenchea. Pe muzica lor antrenantă s-au încins, evident, și câteva hore, ca în tinerețe.

Gheorghe Antochi: „Am așteptat reuniunea cu aceeași emoție și în acest an. Pe de o parte, pentru a-i comemora pe toți cei care au plecat dintre noi, cum facem de fiecare dată, și pe de altă parte, de a împărtășii impresii cu cei care an de an fac un efort de a fi împreună, dar îl fac cu multă plăcere, așa cum au făcut meseria lor toată viața. A fost încă o bună ocazie de a ne împărtăși preocupările vârstei pe care o purtăm. Și, din acest motiv, încărcătura emoțională este, aș spune, din ce în ce mai puternică pentru că rândurile noastre se răresc, puterile noastre descresc și emoția ne domină toată comportarea. Mulțumesc foarte mult celor care au ajutat să aibă loc o astfel de reuniune.

Un gând bun și pentru cei care se ocupă în continuare de soarta recoltelor, dar am și o sinceră îngrijorare pentru lipsa de precipitații și pentru efectele negative pe care aceasta le va avea asupra producțiilor și în acest an.”

Ioan Chiriac: „Este o inițiativă foarte bună, care în județul Bacău durează de vreo 15 ani, care este și un semn de apreciere pentru activitatea specialiștilor din agricultură, cei care au lucrat și înainte de ’90, în vechiul sistem și cei care lucrează și astăzi. Este și un mod de a socializa. Mulți se întâlnesc aici pentru a depana amintiri, pentru a povesti cum au evoluat familiile lor. Foarte mulți au copii realizați, atât în țară, cât și în străinătate. Reuniunea mi se pare o idee foarte bună și foarte bine materializată. Și eu, la vârsta la care am ajuns, mai activez. Nu mi-am dorit niciodată să ajung pensionar, dar să fiu activ în fiecare zi este o provocare și procedez în consecință.”

Mihai Banu: „M-a surprins că din urma noastră nu mai vin așa-numiții tineri pensionari. Ori nu prea mai sunt ori nu știu de astfel de reuniuni, deși ele sunt foarte bine organizate. Or, aici te poți întâlni cu prieteni și colegi pe care nu i-ai mai văzut de foarte mulți ani. Iar Bacăul este unicul județ din România care face astfel de întâlniri. Iar eu mă mândresc că am fost inițiatorul acestor reuniuni, acum 15 ani.”