4F Team – obține cele mai bune beneficii la fiecare pas

Cunoști deja clubul 4F Team? Un program modern de fidelitate din aplicația mobilă care este mai mult decât o simplă colectare de puncte – este un întreg sistem de recompense și privilegii. Datorită acestui lucru, fiecare achiziție la 4F devine un mic pas spre mai multe victorii. Află cum funcționează programul 4F Team și convinge-te de ce ar trebui să te alături!

Cum funcționează programul de fidelitate 4F?

Programul de fidelitate 4F Team este pentru toți cei care doresc să profite la maxim de achizițiile lor. Tot ce trebuie să faci este să descarci aplicația gratuită 4F, să te înregistrezi la club și… gata! Totul durează câteva minute, iar de acum încolo, punctele vor fi creditate în contul tău pentru fiecare vizită la magazin – staționar sau online.

Poți schimba punctele în vouchere, care pot fi schimbate la rândul lor pentru reduceri la achiziții viitoare. Pe scurt, ceea ce cumperi astăzi, revine mâine la tine sub formă de bonusuri suplimentare. Dar oferim și mai mult!

Ca membru al programului de fidelitate 4F Team, ai acces la oferte speciale, reduceri exclusive și concursuri. Marca 4F arată clar că clienții ei fideli sunt speciali și merită mai mult decât prețuri atractive.

Aplicația 4F – mai mult decât cumpărături, pentru că tu obții mai mult

Pentru a beneficia de toate avantajele clubului, ai nevoie de un cont în aplicația 4F. Acolo vei găsi toate informațiile după conectare – poți să vizualizezi istoricul comenzilor, poți să verifici câte puncte ai adunat deja și poți să fii la curent cu promoțiile pregătite special pentru tine.

Aplicația oferă, de asemenea, acces rapid la noutăți, permite scanarea codurilor de bare în magazin pentru verificarea disponibilității mărimilor și trimite notificări cu privire la campanii importante și reduceri. Datorită acestui lucru, nu vei rata nicio oportunitate. În plus, ca membru al clubului 4F Team, poți să participi la provocări speciale.

Beneficii la fiecare nivel

În cadrul programului de fidelitate, fiecare client are șansa de a se bucura și mai mult de experiența cumpărăturilor, acumulând puncte și trecând la nivelul următor cu beneficii atractive.

Încă de la început, prin câștigarea nivelului Bronze (0-499 puncte), primești un voucher de bun venit în valoare de 20 RON pentru cumpărături de peste 100 RON, o reducere fixă de 5%, livrare gratuită de la 269 RON, promoții dedicate și multe alte surprize.

Avansând la nivelul Silver (500-999 pct.), poți conta pe un voucher de 50 RON care poate fi folosit la cumpărături de cel puțin 200 RON, plus toate beneficiile existente.

De la 1000 la 1499 de puncte, începe nivelul Gold, unde te așteaptă un voucher de 100 RON pentru achiziții ulterioare de cel puțin 300 RON, precum și o reducere permanentă de 5%, livrare gratuită și promoții dedicate.

Cel mai înalt nivel Elite (1500+ puncte) înseamnă și mai multe motive de satisfacție: un voucher de 100 RON pentru cumpărături de la 300 RON, o reducere fixă mărită de 10%, livrare gratuită de la 199 RON și un voucher Premium Elite unic de 5 RON pentru fiecare 50 RON cheltuiți, plus promoții exclusive și privilegii suplimentare.

De ce merită să te alături clubului 4F Team?

Dacă optezi pentru branduri care oferă ceva mai mult de la ele, clubul 4F Team este pentru tine. Acesta este o comunitate de oameni care iubesc un stil de viață activ, confortul zilnic și satisfacția de a obține beneficii tangibile suplimentare pe lângă hainele confortabile.

Iată de ce merită să participi la programul 4F Team:

 pentru fiecare achiziție colectezi puncte și obții niveluri superioare,

 ai acces la reduceri și oferte rezervate pentru membri,

 participi la provocări care inspiră și acțiuni speciale,

 îți controlezi cu ușurință contul și ești la curent cu cele mai importante informații.

4F demonstrează că fidelitatea chiar dă roade – nu numai în portofel, ci și în sentimentul că faci parte dintr-o comunitate activă și care inspiră!