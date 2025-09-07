365 de controale efectuate de DSVSA Bacău în unități alimentare și veterinare – amenzi de peste 64.000 de lei

Personalul cu atribuții de control oficial din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău a desfășurat, la nivel județean, un număr de 365 de controale în unități de profil, printre care depozite frigorifice, unități de procesare carne și pește, abatoare, carmangerii, măcelării, restaurante, cantine, magazine alimentare, supermarketuri, laboratoare de cofetărie-patiserie, depozite alimentare, unități de panificație, farmacii veterinare și magazine de furaje.

Verificările au vizat respectarea condițiilor de înregistrare, autorizare și funcționare, igienizarea spațiilor, condițiile de prelucrare și depozitare a produselor, trasabilitatea și etichetarea, controlul dăunătorilor, precum și respectarea procedurilor bazate pe analiza riscului.

În urma neregulilor constatate, inspectorii DSVSA Bacău au dispus măsuri de remediere și au aplicat 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 64.200 de lei, precum și 10 avertismente scrise, conform prevederilor OG nr. 2/2001. Totodată, au fost reținute oficial 144 kg de condimente, în valoare de 4.636 lei, și 9,5 kg de alune de pădure, în valoare de 380 lei.

Printre principalele neconformități sancționate s-au numărat:

nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare,

nerespectarea normelor de igienă,

compartimentarea necorespunzătoare a vestiarelor,

raionarea incorectă a produselor alimentare.

DSVSA Bacău reamintește consumatorilor că pot sesiza nereguli privind siguranța alimentelor și sănătatea animalelor la numărul de permanență 0234.586.233, fax 0234.586.372 sau la numărul TEL VERDE gratuit 0800.800.096.