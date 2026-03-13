34 de localități din județul Bacău vor moderniza iluminatul public printr-un program finanțat de AFM

Un număr de 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău au proiecte aprobate în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), urmând ca acestea să fie implementate în perioada următoare.

Programul a fost prezentat vineri, 13 martie 2026, în cadrul unui eveniment organizat la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, găzduit de Instituția Prefectului – Județul Bacău. La întâlnire a participat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, alături de prefectul județului Bacău, Andreea Negru, și cei doi subprefecți, Valentin Ivancea și Olimpiu Adrian Tulpan.

La eveniment au fost prezenți primarii celor 34 de unități administrativ-teritoriale beneficiare ale finanțărilor, președintele Consiliului Județean Bacău, Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, precum și reprezentanți ai județului în Parlamentul României și Parlamentul European, între care europarlamentarul Dragoș Benea, senatorul Ionel Floroiu și deputații Costel-Neculai Dunava, Lucian-Gabriel Bogdănel, Vasile Budacă și George-Adrian Popa.

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a declarat că aprobarea proiectelor reprezintă un sprijin important pentru comunitățile locale. „Este de bun augur când se vine cu promisiuni de finanțare. Este greu pentru unitățile administrativ-teritoriale să țină pasul cu necesitățile comunității doar prin venituri proprii, astfel că investițiile în infrastructura locală sunt esențiale”, a spus prefectul, exprimându-și speranța că proiectele vor fi implementate corect și la timp.

Europarlamentarul Dragoș Benea a subliniat importanța proiectelor pentru dezvoltarea județului Bacău și a felicitat autoritățile locale care au obținut finanțare, apreciind colaborarea cu Administrația Fondului pentru Mediu și implicarea Instituției Prefectului în sprijinirea primarilor.

Președintele AFM, Florin Bănică, a declarat că programul a fost deblocat recent și aduce un plus de valoare comunităților locale. Potrivit acestuia, în anul 2025 instituția a efectuat plăți de aproximativ 3,5 milioane de lei pentru proiecte similare, cu un termen record de 15 zile de la depunerea cererilor de finanțare. De asemenea, acesta a precizat că județul Bacău are în prezent 179 de contracte finanțate prin AFM, în valoare totală de aproximativ 314 milioane de lei.

În cadrul evenimentului au fost semnate contracte pentru 22 de unități administrativ-teritoriale, în valoare totală de peste 41,8 milioane de lei, finanțate din bugetul anului 2025. Printre localitățile beneficiare se numără Onești, Slănic Moldova, Dărmănești, Buhuși, Bârsănești, Berești-Tazlău, Bogdănești, Cașin, Dămienești, Gioseni, Lipova, Luizi-Călugăra, Mănăstirea Cașin, Oituz, Parava, Pârjol, Sascut, Scorțeni, Stănișești, Ștefan cel Mare, Valea Seacă și Zemeș.

După aprobarea bugetului pentru anul 2026, vor fi semnate contractele și pentru alte 12 unități administrativ-teritoriale, în valoare totală de peste 42,7 milioane de lei, printre care Căiuți, Berzunți, Izvorul Berheciului, Nicolae Bălcescu, Odobești, Parincea, Răchitoasa, Sănduleni, Strugari, Tamași, Ungureni și Urechești.

Programul vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie cu echipamente LED, extinderea rețelelor existente, completarea punctelor de iluminat în zonele unde acestea lipsesc și instalarea unor sisteme de telegestiune pentru monitorizarea și eficientizarea consumului de energie.