De vineri şi până luni dimineaţa, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău, au ajuns 21 de persoane, care au cerut ajutorul medicilor după ce au căzut pe gheaţă şi s-au ales cu traumatisme sau luxaţii. T oţi aceşti pacienţi au primit îngrijiri la camera de gardă şi au plecat acasă cu recomandări, niciunul nefiind internat. Primele victime ale gheţii au apărut încă de joi, când într-o singură zi ambulanţele au adus 20 de pacienţi, cu fracturi sau luxaţii, patru dintre ei rămânând internaţi în Secţia de Ortopedie, pentru că necesitau intervenţii chirurgicale ori investigaţii amănunţite. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.