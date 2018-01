Joi, la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Bacău au ajuns 20 de persoane care au avut de suferit după ce au căzut pe gheaţă, cele mai multe fiind aduse de ambulanţe în a doua parte a zilei. Pacienţii au diagnosticaţi cu traumatisme, luxaţii ori fracturi la mâini sau picioare, iar după ce au primit îngrijiri la camera de gardă, doar patru dintre ei au rămas internaţi în Secţia de Ortopedie, sub supravegherea medicilor specialişti de aici. 15 SHARES Share Tweet

