La data de 15 februarie a.c., în jurul orei 19.30, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Milcov din Bacău. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că o tânără de 19 ani, din comuna Stănişeşti, în timp ce conducea un autoturism pe strada Alecu Russo, ajungând la intersecţia cu strada Milcov, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a acroşat bordura din dreapta străzii. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

