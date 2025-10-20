1600 de inimi care au învățat să salveze vieți

La Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău, atmosfera a fost una aparte. Nu s-au auzit aplauze pentru actori, ci bătăi de inimi — 1600 la număr — unite de un singur scop: să învețe cum se salvează o viață.

De Ziua Europeană a Resuscitării, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a transformat scena într-o adevărată școală a vieții. Elevi, studenți, profesori, voluntari și pompieri au format împreună un lanț al solidarității. Manchinele de exercițiu au devenit pacienți simbolici, iar mâinile tinere care apăsau piepturile în ritm constant au bătut în același timp pentru curaj, empatie și speranță.

„Fiecare exercițiu, fiecare explicație și fiecare zâmbet au însemnat dorința de a ajuta”, au spus organizatorii. Și, într-adevăr, se putea citi în privirile tinerilor o combinație rară de emoție și responsabilitate. Pentru mulți, era prima dată când înțelegeau cu adevărat cât de fragilă și totodată cât de prețioasă este viața.

În spatele fiecărui gest de învățare au stat oameni dedicați: pompierii de la ISU Bacău, medicii de la UPU, echipajele de la Ambulanță, voluntarii de la Crucea Roșie, dar și reprezentanți ai Primăriei Bacău și ai Serviciului de Salvamont. Toți au pus umărul la un maraton al binelui, unde nu s-au împărțit medalii, ci lecții de umanitate.

La final, un sentiment comun a plutit peste mulțime: mândria de a ști că, de azi înainte, 1600 de inimi din Bacău pot face diferența între viață și moarte.

Pentru că uneori, eroii nu poartă mantii. Poartă inimi pregătite să ajute.