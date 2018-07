Candidații nemulțumiți de notele obținute la proba scrisă de la titularizare au depus la Inspectoratul Școlar Județean Bacău nu mai puțin de 125 de contestații. Un număr destul de mare, având în vedere că în total au fost 637 de lucrări corectate de comisia de examen. Cele mai multe contestații s-au depus la disciplina Limba și literatura română, pedagogie preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii, respectiv 21.

Alte 17 contestații s-au depus la Educație fizică și sport, 15 au fost la Limba și literatura română, dar și la Limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar, tot 15. Și la Matematică sunt 10 candidați nemulțumiți de notele obținute, iar la Biologie, 8. După rezolvarea acestor contestații se vor afișa și rezultatele finale ale examenului de titularizare 2018, în data de 24 iulie.

Reamintim că, înainte de contestații, așa cum am prezentat în Deșteptarea, în județul Bacău, din cele 637 de lucrări care au fost notate, doar 5 au primit nota 10 (zece). Au mai fost și 48 de note de 9 (nouă), 77 note de 8 (opt) și 140 de note de 7 (șapte), adică în total 270 de candidați care pot fi titulari în învățământ (adică 42.38%), pe cele 144 de locuri titularizabile care sunt în acest an în școlile și liceele din întreg județul. Condiția ca să fie titularizabil este ca cel care are media peste 7.00 să aibă definitivatul și să ocupe un post viabil cel puțin patru ani. Sunt însă și 135 de candidați, din cei înscriși, care nu au reușit să ia mai mult de nota 5 (cinci), așa că nu pot profesa în sistemul de educație.

Vor urma apoi ședințele de repartizare a candidaților admiși, începând cu data de 25 iulie. În total, anul acesta ISJ Bacău a pus la dispoziție 2.532 de posturi/catedre (coduri), cu număr de ore variabile (de la o oră până la 18 ore – pentru profesori și 24 de ore – pentru învățători), iar dintre acestea numai 144 sunt titularizabile: cele mai multe în învățământul preșcolar (56) și primar (29), dar și pe disciplinele muzică instrumentală (16), consiliere psihopedagogică (11). Pentru restul disciplinelor, locurile titularizabile sunt sub 10. La Limba română anul acesta, deși sunt multe înscrieri, nu este alocat niciun post titularizabil.