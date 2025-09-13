11 metri cubi de material lemnos, ridicați de polițiști în urma unei percheziții domiciliare

Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au continuat cercetările într-un dosar penal privind tăierea ilegală și furtul de arbori.

La data de 11 septembrie a.c., polițiștii, împreună cu criminaliști și lucrători ai Ocolului Silvic Livezi, au pus în executare un mandat de percheziție la locuința unui bărbat de 51 de ani, din comuna Bârsănești.

În urma verificărilor, au fost ridicați 11 metri cubi de material lemnos — esențe de gorun, carpen, cireș, fag și tei — în valoare de aproximativ 5.000 de lei, precum și două motoferăstraie electrice.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.