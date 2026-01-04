11 ani de slujire arhierească a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, marcați la Roman

Comunitatea ortodoxă din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a marcat aniversarea a 11 ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim ca arhiepiscop, eveniment celebrat prin momente de rugăciune, reflecție și recunoștință pentru activitatea sa pastorală și administrativă.

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, a participat astăzi, alături de comunitate și de reprezentanți ai autorităților locale și județene, la manifestările dedicate aniversării a 11 ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului.

Evenimentul a fost prilej de reflecție, recunoștință și apreciere pentru activitatea ierarhului, o slujire care, potrivit președintelui CJ, „a adus stabilitate, viziune și numeroase proiecte cu impact spiritual, social și comunitar în Județul Bacău”.

Cristina Breahnă Pravăț a subliniat faptul că, de-a lungul celor aproape 26 de ani de slujire arhierească – atât ca episcop-vicar, cât și ca arhiepiscop – Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim s-a remarcat nu doar prin cuvânt, ci mai ales prin faptă. Construirea și reabilitarea lăcașurilor de cult, precum și implicarea constantă în acțiuni filantropice și sociale sunt, în opinia sa, dovezi ale unei Biserici vii, profund ancorate în realitățile comunității.

În mesajul său, președintele Consiliului Județean Bacău a evocat și o reflecție personală, amintind maxima monahului Nicolae Steinhardt – „Dăruind vei dobândi” – ca o sinteză a modului în care Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim și-a asumat misiunea pastorală: cu răbdare, echilibru și dăruire față de oameni. Cristina Breahnă Pravăț a evidențiat, totodată, rădăcinile sale formate în simplitatea satului românesc, valorile familiei, credința moștenită, respectul pentru muncă și o formare teologică solidă, dobândită atât în țară, cât și în străinătate, fără a pierde legătura cu nevoile reale ale oamenilor.

„Îi mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru exemplul de slujire responsabilă oferit și îi dorim mulți ani întru lucrare rodnică și binecuvântată, în folosul comunității ortodoxe din întreaga Arhiepiscopie a Romanului și Bacăului”, a transmis președintele Consiliului Județean Bacău.