Forfotă mare la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” din Bacău acolo unde s-au sărbătorit 100 de zile de școală la clasa I B, activitate desfășurată în Aula Universității „George Bacovia” din Bacău

„Boboceii” clasei I B „Step by Step” de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” din Bacău, alături de învățătoarele, Iosub Lenuța şi Marin Ana-Maria, au sărbătorit în urmă cu câteva zile, într-un mod atractiv şi educativ, împlinirea a 100 de zile de şcoală indiferent dacă actul educațional s-a realizat în sala de clasă sau în sistem online.

„Sărbătoarea celor 100 de zile de şcoală este o activitate didactică specifică alternativei educaţionale „Step by Step”, pe care am dorit să o realizăm pentru elevii clasei I B, acest lucru nefiind posibil în anul școlar anterior din cauza contextului pandemic în care ne-am aflat. Prin această activitate nu am urmărit doar să numărăm până la 100, ci am fost creativi, inventivi, am găsit soluții, am colaborat cu toți membri familiei în realizarea lucrării cu 100 de obiecte, am petrecut împreună timp liber de calitate și am descoperit pasiunile și preferințele micilor școlari.

Bucuria împlinirii celor 100 de zile din viaţa de şcolar a fost marcată printr-o activitate amplă la care au participat toți cei 28 de elevi ai clasei I B, părinţii acestora, cadre didactice și conducerea școlii. Pe parcursul celor 100 de zile, copiii şi-au completat colecţiile personale cu câte un obiect. Astfel, s-au scurs 100 de zile, 100 de moduri de a petrece o zi de şcoală, cu 100 de întrebări adresate care au primit tot atâtea răspunsuri, cu 100 de năzbâtii, 100 de emoții și alte 100 de dorinţe împlinite, 100 de feţe vesele şi și tot atât de multe fețe somnoroase, cu ghiozdanul în spate şi cu gândul la ce va fi nou în fiecare zi”, ne-a spus învățătoarea Iosub Lenuța.

Ziua a fost presărată şi cu un program artistic intitulat „În lumea poveștilor”. Copiii au călătorit prin fel de fel de împărății unde s-au întâlnit cu personaje din poveștile lui Ion Creangă, frații Grimm, Petre Ispirescu și Mihail Sadoveanu, au cântat și au dansat. Actorii „bobocei” au reuşit să fure multe zâmbete invitaților. Creativitatea copiilor şi ajutorul părinţilor au contribuit la realizarea unor colecții interesante, inedite, ce au fost apreciate, prin aplauze, de toți cei prezenți în Aula Universității „George Bacovia” din Bacău. „Pe această cale adresăm mulțumiri alese domnului rector Adrian Octavian Paraschivescu pentru sprijinul acordat”, au ținut să menționeze învățătoarele care au coordonat această activitate.

La final, a venit și surpriza dulce a zilei, un tort al celor „100 de zile”, pe care „boboceii” l-au savurat cu poftă.