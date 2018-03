Se împlinesc 10 ani de când asociem cuvântul “Adamas” cu dans. Înființat în anul 2008, clubul s-a numit inițial Dance Energy. Apoi, în anul 2011 și-a schimbat numele, pentru că fondatorii Camelia și Romeo Tanasă au combinat prenumele lor și au ales numele CARO, forma diamantului, devenit siglă.

Astfel, numele de „diamant” a fost tradus în greaca veche ca „ADAMAS”. De atunci s-au dezvoltat sub această denumire și au devenit din ce în ce mai cunoscuți. Seriozitatea și volumul mare de muncă depus pe parchetul sălilor de dans au adunat în timp mii de medalii și trofee câștigate atât pe plan național, cât și în competiții internaționale. Dacă la început de drum au pornit cu trei grupe de copii, astăzi, Adamas numără peste 400 de membri.

Adamas crește prin dans

În 10 ani – ADAMAS – cunoscut inițial ca un club de dans și dezvoltat mai apoi sub conceptul de Academie de dans, școlește deja a treia generație de dansatori. Este vorba despre mai multe cicluri de dansatori care au evoluat pe grupe de performanță.

“De regulă, pornești cu o grupă de copii și îi crești până pe la 19 ani. Din păcate, pe la această vârstă mulți ne părăsesc, plecând spre alte județe sau țări pentru a-și continua studiile. Succesul nostru se datorează tuturor, de la mic la mare. Avem copii și adulți care nu au înregistrat succese încă de la început, însă, au crescut prin dans, iar satisfacțiile nu au întârziat să apară. Dacă vrei să înveți să dansezi, să te simți bine și să cunoști oameni noi, să-ți faci prieteni, locul potrivit pentru tine este Clubul Adamas”, declară Romeo Tanasă.

Nu sunt cuvinte care să exprime dansul…

În Adamas, peste 400 de membri practică dansul ca un sport de masă, alți 80 de membri fiind sportivi de performanță. Antrenorii și instructorii sunt dedicați și pricepuți. Ei reușesc să atragă copii, dar și adulți, să facă mișcare prin activități distractive. Dansul face ceva foarte interesant pentru corp și le dă oamenilor capacitatea de a se înțelege pe sine.

Dansul îți oferă un control muscular, iar atunci când te concentrezi pe un anumit ritm, corpul și mintea se unesc. “Suntem bombardați să lucrăm continuu! Nu am tratat niciodată dansul ca pe o simplă activitate, ci am pornit întotdeauna pe ideea de performanță, iar ca să atingi standarde înalte îți trebuie calitate. Performanța necesită foarte mult timp, iar pentru aceasta investim zi de zi toate resursele noastre”, spune Romeo Tanasă.

Hrană pentru suflet

Antrenorul Camelia Tanasă este parte din visul Adamas. Când l-a cunoscut pe Romeo avea doar 19 ani. Partenerul ei avea 22 de ani. Au început timid pentru că erau extrem de tineri, iar lumea nu avea încredere în ei. Iată că în 10 ani, au construit împreună un brand. Academia de dans “Adamas”, recunoscută pe plan național și internațional. Rezultatele obținute în cei 10 ani, dar și succesul repurtat în urma organizării competiției “Bacău – Dance Open” le-au dat încredere că pot mai mult.

“Puteam să mă orientez către o carieră în informatică pentru că asta am studiat, însă am vrut să facem ceva împreună, ghidați de pasiune. Ne-am susținut amândoi, chiar dacă eu am fost mereu mai sceptică, mai pesimistă. Ambiția și orgoliul lui Romeo ne-au adus în acest punct pentru că el s-a apucat de dans tocmai pentru că cineva i-a spus că nu are șanse de reușită în acest domeniu”, declară Camelia Tanasă. Iată că dansul le-a fost călăuză celor doi în toți acești ani. Camelia și Romeo formează un cuplu de 14 ani, de doi ani s-au căsătorit (el a cerut-o pe scenă, în timpul unui spectacol), iar pe 14 martie mai au un motiv să sărbătorească: Romeo împlinește 32 de ani!

Distracție în pași de dans

Instructorii și antrenorii spun că putem încălța oricând pantofii de dans. Cursurile pentru copii nu sunt organizate pe module și nu au o perioadă determinată. Orele de dans sunt alcătuite în așa fel încât, oricând ar începe, copilul să nu simtă că a rămas în urma celorlalți. La cursurile pentru adulți se fac câte 8 ore pentru fiecare dans. Vârsta nu este importantă, ci fizicul și gândirea. La clubul Adamas sunt copii care au început să vină la dans de la vârsta de 4 ani, iar în ceea ce-i privește pe adulți, nu există o limită superioară de vârstă.

“Pentru copii, vârsta de 4 ani este orientativă pentru că până la anii aceștia nu sunt capabili să asculte, să înțeleagă și să urmeze instrucțiuni și nici să se concentreze. Ei se joacă și nu se supun regulilor și unei organizări mai stricte. În jurul vârstei de 4 ani, copilul începe să aibă mai mult control, să asculte, să fie mai răbdător. De asemenea, începe să capete o mai bună coordonare, care este necesară pentru mișcările de dans și pe care și-o va dezvolta mai bine practicând acest sport”, spune Romeo Tanasă.

Ce dansuri putem învăța?

Clubul Adamas este orientat în principal pe dansul sportiv, cunoscut în urmă cu ceva vreme ca “dans de societate”. Asta înseamnă dansuri standard (vals lent, tango, vals vienez, slowfox, quickstep) și dansuri latino (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive). Pe lângă acestea, doritorii mai pot învăța dansuri înrudite, cum ar fi mambo, salsa, merengue, tango argentinian, bachata. La grupele de copii se învață dansurile mai ușoare și se lucrează pași de bază, simpli.

Dansatorii deprind mișcări elementare, dobândesc o mai bună coordonare, o postură mai frumoasă și se obișnuiesc astfel cu ritmurile. Apoi, gradul de complexitate crește, iar coregrafiile devin mai grele. La grupa de adulți, la fiecare 8 ore se lucrează un alt dans și se predau coregrafii mai simple, dar și mai complicate, însă ușor de înțeles. La orele de balet se lucrează în primul rând exerciții de balet. La grupele de dans modern, street dance și electrodance se fac dansuri diverse din cultura hip-hop și electro.

Orele de dansuri populare sunt, evident, dedicate dansurilor tradiționale românești. Cursurile de dans nu au o durată definită. Depinde de la caz la caz cât durează să înveți dansul pe care îl dorești, să faci coregrafia etc. La Adamas cursurile se fac în baza unui abonament lunar care cuprinde opt ore. Acesta este valabil 35 de zile, iar durata unei ore este de 50 de minute. Cei care doresc să încerce emoțiile din timpul dansului doar o dată o pot face și la o singură ședință .

Cine sunt instructorii și antrenorii?

Din cei 15 dansatori cu experiență care predau la Academia de dans Adamas, patru sunt antrenori și restul sunt instructori. Îi amintim aici pe antrenorii Romeo Tanasă, Camelia Tanasă, Cristi Sava și Florin Munteanu, iar cei care îndeplinesc rolul de instructor de dans sunt: Cătălina Anghel, Cătălina Țampău, Marian Haidău, Raluca Pichiu, Alex Diaconu, Andreea Burghelea, Elena Palcău, Maria Renchez, Denisa Scripcaru, Bianca Arseni și colegul nostru Florin Ștefănescu.

Dansul mirilor poate fi învățat

Cuplurile care își doresc o nuntă perfectă în care mirii sunt dansatorii principali, țin să învețe să danseze înainte de marele eveniment. În cazul în care mirii își doresc să învețe un dans mai complicat este de preferat să-i contacteze pe instructori cu 2-3 luni înainte de nuntă ca să gândească împreună cum e mai bine. Depinde mult de miri și de dansul pe care doresc să-l pregătească.

În cazul în care dansul ales nu este complicat, solicitanții trebuie să se prezinte la sala de dans cu cel puțin o lună înainte. În funcție de dansul ales și de complexitatea coregrafiei, de experiența mirilor în dans și de cât de repede învață, mirii pot termina dansul în 4-5 ședințe. Dacă unul din parteneri nu este foarte mobil, ședințele pot dura chiar și până la 6 – 8 ședințe sau mai multe. Cuplurile pot învăța pași de bază pe ritmul ales, o coregrafie pe melodia dorită, detalii de postură și mici trucuri.

Sălile de Dans Adamas

Academia de Dans Adamas:

str. Milcov 2-4, Bacău (în incinta Hypermaketului Cora, la etaj)

Adamas Dance Studio:

str. Carpați 12, Bacău (în incinta Școlii “George Bacovia”, la etajul 2)

În cei 10 ani de activitate, sportivii Clubului Adamas au obținut mii de medalii, dar niciodată nu s-au gândit la o statistică, atenția lor fiind îndreptată doar spre reușită. Cu toate acestea, anul trecut a apărut o analiză în baza căreia s-a făcut o clasificare a medaliilor și trofeelor cucerite în 2017. 82 de medalii de aur, 71 de argint, 71 de bronz și 174 de medalii de finaliști.

Acestora li se adaugă 195 de cupe și trofee, obținute în concursurile naționale și internaționale. Rămânând pe segmentul statistică, în cei 10 ani de activitate, Adamas Bacău a organizat cinci competiții, Cupa Adamas edițiile 2011, 2013, 2015, Cupa Slănic Moldova 2017 și cea mai mare competiție de dans sportiv organizată în partea de est a României, concursul internațional Bacău Dance Open de anul trecut, competiție care în iunie 2018 va marca cea de-a doua ediție.

Pe lângă aceste evenimente de talie națională și internațională, clubul a organizat în fiecare an de Ziua Copilului „Festivalul Adamas” dedicat celor mici, spectacolele de Crăciun care au devenit din ce în ce mai apreciate de publicul larg, și au marcat nenumărate prezențe în diferite acțiuni desfășurate de alți organizatori, de cele mai multe ori acestea având caracter cultural, social și caritabil.

Toate realizările Clubului de Dans Sportiv Adamas Bacău au fost posibile datorită implicării sponsorilor, partenerilor și în mod special al părinților sportivilor care susțin financiar performanța.