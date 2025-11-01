10 ani de colaborare între Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea din Cadiz, Spania

În perioada 27-31 octombrie 2025, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău au susținut cursuri Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Juan Antonio Lopez Ramirez și Prof.univ. dr. ing. Dr.h.c. Jose Luis Cueto Ancela, de la Universitatea din Cadiz, Spania.

Cursurile s-au adresat masteranzilor de la Facultatea de Inginerie, programul de studii Managementul Protecției Mediului în Industrie din cadrul Departamentului de Ingineria Mediului Inginerie Mecanică și Agroturism și au vizat aplicații pentru drone, poluarea prin zgomot și sănătatea mediului, precum și problemele actuale ale zgomotului urban.

De asemenea, cei doi profesori au susținut o conferință în cadrul Școlii de Studii Doctorale, organizată în cadrul manifestărilor științifice Doctrina excellentia, ediția a IV-a, care se adresează deopotrivă studenților doctoranzi, cercetătorilor, care își propune să promoveze o cultură a excelenței în educație și cercetare științifică.

„Cursurile pe care le predau studenților de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău vizează poluarea apelor, procesul de desalinizare a apei și utilizarea dronelor. În cadrul conferinței pe care o voi susține la Școala doctorală voi prezenta cum se conectează știința cu viața reală, din prisma experienței personale. Mă bucur de această colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și de oportunitățile care se deschid atât în ce privește activitatea didactică, cât și activitatea de cercetare”, a declarat Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Juan Antonio Lopez Ramirez.

„Sunt 10 ani consecutivi de când venim la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău să predăm studenților și masteranzilor. În toată această perioadă am avut ocazia să vedem cum Universitatea s-a dezvoltat prin cursuri noi, diversificarea ofertei educaționale și construirea unui nou campus pentru învățământ dual. Cursurile pe care le voi susține se referă la zgomotul ambiental, cum se combină teoria cu practica în acord cu standardele Comisiei Europene”, a precizat Prof.univ. dr. ing. Dr.h.c. Jose Luis Cueto Ancela.