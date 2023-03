10 ani cu Maxima Ferestre

Maxima Ferestre, unul dintre cei mai importanțiproducători nationali de ferestre și uși din PVC, își sărbătorește aniversarea de 10 ani de activitate pe 1 Aprilie 2023.

Cu o istorie impresionantă de dezvoltare și inovație, Maxima Ferestre a devenit o prezență constantă atat pe piața locală, nationala cat si internationala, oferind o gamă largă de soluții de înaltă calitate pentru satisfacția clienților săi. De la înființare, Maxima Ferestre și-a asumat angajamentul de a furniza produse de cea mai bună calitate la prețuri competitive, utilizând tehnologii de ultimă generație și materiale de calitate superioară.

Strategia companiei s-a concentrat mereu pe inovație și dezvoltare, introducând constant produse noi și îmbunătățind procesele de producție pentru a răspunde tuturor nevoilor și cerințelor clienților.

Prin oferirea unor soluții personalizate, Maxima Ferestre a obținut un portofoliu vast de clienți, inclusiv proprietari de locuințe, dezvoltatori imobiliari și constructori. De asemenea, compania este angajată în susținerea dezvoltării durabile prin utilizarea materialelor ecologice și a proceselor de producție prietenoase cu mediul înconjurător.

“Performanța la care a ajuns astazi compania noastra reflecta in primul rand eforturile depuse de intregul colectiv al companiei, care a muncit din greu pentru a duce compania pe drumul succesului, partenerilor nostri care ne-au ales in acest drum precum si furnizorilor nostri care au crezut in proiectul nostru. Anul acesta vom lansa in premiera nationala un program de mentorat exclusiv pentru partenerii nostri. Scopul acestui pionerat este de a ajuta colaboratorii sa isi imbunatateasca competentele in afaceri atat prin furnizarea de resurse educationale cat si prin acordarea de sprijin si indrumare personalizata din partea expertilor, in toate segmentele cheie pentru dezvoltarea afacerii lor (marketing, vanzari,resurse umane si organizare). Maxima Mentorship urmareste sa creeze noi oportunitati de dezvoltare pentru partenerii loiali si va consolida capacitatea companiei noastre de a se adapta si raspunde mai bine nevoilor clientilor nostri. De asemenea, vom continua să investim în inovație și dezvoltare, în vederea furnizării de soluții optime si eficiente pentru clienții nostri.”

Zaharia Cleras Ionut, director general MAXIMA FERESTRE