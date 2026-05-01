1 Mai – Ziua Muncii… sau ziua ipocriziei?

Pe vremuri, de 1 Mai se vorbea despre muncă. Despre oameni care ridicau baraje, turnau oțel, construiau fabrici și orașe. Despre ideea că ceea ce produci rămâne aici, în țara ta, pentru tine și pentru copiii tăi.

Astăzi, de 1 Mai, ce mai sărbătorim?

Pentru că realitatea e simplă și dureroasă: munca a rămas, dar roadele ei nu prea. Românii muncesc — unii până la epuizare — dar prea des ceea ce produc pleacă din țară. Profiturile pleacă, deciziile pleacă, iar nouă ni se spune că trebuie să muncim mai mult.

Iar dacă îndrăznim să spunem că ceva nu e în regulă, imediat apare corul moralizator: „Nu suntem productivi”, „nu muncim destul”, „suntem leneși”.

Serios?

Cine ne spune asta?

Oamenii care au stat toată viața în funcții călduțe, puși de politicieni.

Cei care au învățat mai repede cum se învârte o combinație decât cum se ține un ciocan în mână.

Cei care vorbesc despre „performanță” din birouri unde singura performanță este să încasezi salariul la timp.

Românii nu sunt leneși. Românii muncesc. În construcții, în fabrici, pe șantiere, în spitale, în străinătate. Muncesc atât de mult încât milioane au fost nevoiți să plece din țară ca să poată trăi decent.

Adevărata întrebare de 1 Mai nu este dacă românii muncesc.

Întrebarea este alta: cine profită de munca lor?

Pentru că dacă munca ar fi fost respectată cu adevărat, poate că astăzi nu am avea sate goale, fabrici închise și o generație întreagă plecată peste hotare.

Așa că, da, avem o zi liberă. Avem grătare, muzică și discursuri.

Dar avem oare și motive reale să sărbătorim munca?

Sau doar ne prefacem, încă o dată, că totul e în regulă?

Ilie P.