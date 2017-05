Sanatate Tot mai mulţi adolescenţi diagnosticaţi cu boli cu transmitere sexuală de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – mulţi dintre cei care se îmbolnăvesc evită să ajungă la spital şi încearcă să se trateze singuri, cu medicamente luate după ureche Medicii din sistemul public de sănătate sunt conştienţi că la cabinetele lor ajung doar o parte dintre cei care suferă de o boală cu transmitere sexuală. Ceilalţi se tratează singuri, la sfatul prietenilor, care au trecut printr-o experienţă similară, sau caută tratament în farmacii. Datele satistice nu diferă cu mult de la un an la altul, însă specialiştii observă totuşi că la uşa lor ajung să bată tot mai mulţi adolescenţi, care îşi încep viaţa sexuală foarte devreme, dar fără să se protejeze. „Din punctul meu de vedere, numărul de cazuri a fost relativ constant, în ultimii doi – trei ani, dar cazurile de boală au coborât şi la 14 – 15 ani, unii dintre ei fiind adolescenţi cu părinţii plecaţi în străinătate şi lăsaţi în grija bunicilor sau a altor rude. O altă problemă o reprezintă, la momentul acesta, populaţia de la 20 la 40 de ani. Mulţi dintre ei sunt plecaţi în străinătate, care tot vin şi pleacă din ţară şi în cazul lor este mai greu de urmărit şi de aflat de la ce persoană s-au infectat”, a declarat dr. Alexandru Rizescu, medic primar Secţia de Dermatovenerologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău. Cea mai frecventă boală cu transmitere sexuală este sifilisul, care, netrat, poate ataca inima, creierul, ochii şi duce la infertilitate. O altă afecţiune, cu multe complicaţii, este gonoreea, dar cazurile sunt mult mai puţine. Potrivit oficialilor de la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău, în 2015 au fost înregistrate 67 de cazuri noi de sifilis şi 3 de gonoree, în 2016 au fost 54 de cazuri noi de sifilis şi 2 de gonoree, iar anul acesta au fost luate în evidenţă 10 cazuri noi de sifilis. Cazurile se împart aproape egal la bărbaţi şi femei şi se observă că în ultimii ani se înregistrează tot mai multe situaţii la persoanele din mediul rural, unde cu mulţi ani în urmă aceste boli erau foarte rare. Medicii atrag, însă, atenţia că tot în categoria bolilor cu transmitere sexuală intră şi HIV/SIDA, dar şi hepatita B. Şi avertismentul nu trebuie ignorat. În 2015, în judeţul Bacău, au fost 28 de cazuri noi de HIV/SIDA (21 bărbaţi, 7 femei), în 2016 au fost 25 de cazuri noi (17 bărbaţi, 8 femei) şi în 2017 alte 2 cazuri noi. La momentul acesta, în evidenţele medicilor sunt în total 228 de cazuri de HIV şi 243 de SIDA. Fără analize şi tratament pentru neasiguraţi În cazul fiecărui pacient depistat cu o boală cu transmitere sexuală, medicul trebuie să facă o adevărată anchetă, ca să afle de la cine s-a infectat şi când şi pe cine a infectat acesta la rândul său, pentru ca toţi partenerii să se trateaze şi boala să nu mai fie răspândită. Doar că nu de fiecare dată găsesc şi deschidere pentru a putea ajunge la toţi contacţii. „O parte sunt cooperanţi, o parte nu. La momentul de faţă nu avem legislaţie să obţinem datele de care avem nevoie. Până la Revoluţie puteai să-l chemi şi aveai măsuri coercitive. Acum dacă vrea vine dacă nu nu. Fiecare sursă de boală poate avea între 1 şi 5 contacţi. Atât sifilisul cât şi gonoreea, netratate la timp pot să dea complicaţii, să evolueze prost. La gonoree mai ales apar multe complicaţii, unele imposibil de tratat. La fel şi în cazul sifilisului. Dacă tratezi în primele 2-3 săptămâni este foarte probabil ca după un an de zile rezultale analizelor să fie negative, dar dacă o tratezi mai târziu se duce la un an şi jumătate, chiar patru ani şi de multe ori rezultatul nu mai iese niciodată negativ”, a mai spus dr. Rizescu. Printre puţinii pacienţi care vin la medic şi cer ajutor sunt gravidele, care depistează boala în momentul în care îşi fac investigaţiile pentru sarcină şi solicită tratament pentru a nu o transmite şi copilului. Mai sunt şi cei care realizează că au o problemă şi vor să o trateze. Incidenţa bolilor cu transmitere sexuală ar putea creşte, însă, pe viitor pentru că de anul acesta medicii din spitale nu-i mai pot ajuta pe cei care nu au asigurare medicală decât cu o simplă consultaţie. „Dacă îl trimit la analize şi ulterior are nevoie şi de tratament, trebuie să le plătească din buzunarul lui, pentru că nu mai sunt fonduri pentru cei care nu au asigurare. Însă, mulţi dintre ei nu au bani şi atunci ce putem să facem”, se întreabă dr. Rizescu. Nici la laboratul DSP Bacău nu se mai fac analize gratuite pentru neasiguraţi, în vederea depistării bolilor cu transmitere sexuală. Programul de sănătate prevede gratuitate doar pentru HIV/SIDA şi pentru gravide. 0 SHARES Share Tweet

