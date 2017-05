Educatie Târgul Național al Firmelor de Exercițiu, în Bacău „Viitorul începe azi” de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacău găzduiește, timp de două zile, 18 -19 mai, cea de-a V-a ediție a Târgului Național al Firmelor de Exercițiu, organizat de Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău şi cu susţinerea Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău. S-au înscris 93 de firme de exercițiu cu participare directă și indirectă, din 17 județe. Sunt prezente cu standuri 25 de firme din Bacău, Tg.Ocna, Iași, Focșani, Tg.Frumos, Galați, Tg. Neamț și Tecuci, ce se întrec pentru obținerea titlurilor de „Cel mai bun stand”, „Cele mai bune materiale promoționale”, „Cel mai bun catalog profesional”, „Cele mai multe tranzacții”, „Cel mai bun catalog creativ”, „Cel mai bun spot”, „Cea mai bună pagină web”, „Cea mai reprezentativă mascotă”, „Cea mai bună prezentare a firmei în limba română și engleză”. De asemenea, cei care vor obține cel mai mare punctaj la toate secțiunile vor câștiga titlul de „Cea mai bună firmă” . „Societatea noastră are ca obiect de activitate producerea și comercializarea produselor cu specific tradițional. Le-am făcut noi, acasă, și acum le vindem. Probabil când vom termina liceul, mulți dintre noi vom putea spera să avem o afacere, pentru că învătăm foarte multe în aceste firme de exercițiu”, ne-a declarat Ioana Neconești, reprezentanta firmei de exercițiu „Moldovenesc Tradițional” S.R.L. „Noi promovăm un sistem anticutremur – Save life desk, o bancă pliabilă ce ne poate proteja în caz de cutremur. Suntem o echipă care a muncit foarte mult și sigur vom câștiga. Avem și un catalog promoțional, suntem elevi cu idei foarte bune, așa că vom fi pe podium”, ne-a spus și Andrei Senteș, „director” de companie. „Exersăm acum, profesăm în viitor. Acesta este sloganul nostru pentru elevii participanți în această ediție a târgului, devenit o tradiție pentru colegiul nostru. Firmele de Exercițiu sunt un cadru organizat de derulare a tranzacțiilor virtuale, în care se utilizează uzanțele comerciale, tehnici de negociere și limbaj de afaceri. Elevii învață astfel despre funcționarea unei firme reale, de la contractare, livrare, întocmire documente contabile, până la relațiile cu banca, cu clienții, plăți, încasări, amenajări stand, marketing. Contactul lor direct cu mediul de afaceri este deosebit de benefic pentru ei în dezvoltarea competențelor antreprenoriale.” prof. Ovidiu Relu Cojocaru,

directorul Colegiului Economic „Ion Ghica" Obiectivul acestui proiect este familiarizarea elevilor cu activitătile specifice unei firme reale, dar și perfectionarea limbajului de afaceri. Ieri, la deschiderea evenimentului, au participat oficialități locale și județene, profesori universitari și din învățământul preuniversitar, reprezentanți ai mediului de afaceri, elevi din școlile gimnaziale.

