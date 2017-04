Top Story Școliți de Ajax Amsterdam de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Antrenorii Academiei FC Bacău „Cristian Ciocoiu” au studiat, în Olanda, metodele de antrenament ale „lăncierilor”. În viitor, băcăuanii ar putea ceda jucători la clubul lui Cruyff și van Basten De la catedra Academiei, din nou pe băncile școlii. Dar ce școală! Ajax Amsterdam. Clubul lui Cruyff și van Basten. Laboratorul de succes al fotbalului european. Gruparea care, nu mai departe de acum o săptămână, s-a calificat în semifinalele Europa League, având în echipa de bază doi puști de 17 ani: Matthijs de List și Justin Kluivert, da, exact, fiul lui Patrick. Cu siguranță că ai ce învăța de la Ajax. Mai ales când e vorba de copii și juniori. Săptămâna trecută, un grup de antrenori ai Academiei FC Bacău „Cristian Ciocoiu” au fost prezenți la Amsterdam pentru a studia sistemul organizatoric și metodele de antrenament puse în practică de „lăncieri”. „Este pentru a treia oară când avem posibilitatea de a urma cursurile predate de cei de la Ajax. În câteva zile înveți cât într-un an”, a declarat managerul celor de la FC Bacău, Cristi Ciocoiu care, alături de Radu Ciobanu, Șerban Neamțu, Radu Sascău, Bogdan Miron și Eusebiu Nica s-au deplasat la Amsterdam la invitația lui George Ogăraru, antrenor la „satelitul” lui Ajax. „Sigur, relația mea cu George este una specială, datând din perioada în care eram coechipieri la Steaua, însă ea a influențat doar până la un punct colaborarea cu Ajax. Oamenii au apreciat proiectul pe care îl derulăm în Bacău și dorința noastră de a învăța și de a prelua cât mai mult- sigur, la nivelul nostru- din modelul de succes al Ajaxului”, a precizat Cristi Ciocoiu, care a adăugat: „Am ținut mult ca, spre deosebire de precedenta noastră vizită la baza «lăncierilor», de data aceasta să fie prezenți și ceilalți antrenori ai Academiei noastre, tocmai pentru a vedea la fața locului cum lucrează cei de la Ajax”. Pe durata sejurului în Țara Lalelelor, băcăuanii au urmărit antrenamentele conduse, la diferite nivele de vârstă, de van der Sar, Ogăraru sau Bogarde, meciul dintre Ajax și PSV Eindhoven din cadrul campionatului U17, jocuri de U14, dar și confruntarea „speranțelor” de la Ajax II cu Helmond. „Pe viitor, este foarte posibil ca jucătorii cei mai talentați de la Academia noastră sa ajungă în curtea Ajaxului”,

Cristi Ciocoiu Cei i-a impresionat cel mai mult pe reprezentanții Academiei „Cristian Ciocoiu”? Înainte de toate, organizarea. Dar și metodele științifice utilizate de „lăncieri” în procesul de instruire al copiilor. „Au terenuri cu senzori. Pentru a îmbunătăți viteza, de exemplu. Știm cu toții că viteza este factorul cel mai dificil de antrenat. Ei bine, olandezii au ajuns la concluzia ca ea poate fi, totuși, îmbunătățită. Cum? Schimbând modul de alergare, în baza evaluărilor făcute cu ajutorul senzorilor”, a povestit Ciocoiu. Altă remarcă a fostului vârf de atac de la Steaua și FCM Bacău: „Absolut toți copii se prezintă la teren cu câte o minge mică în mână. Pentru ei, contactul cu mingea, fie și de demensiuni inferioare celei de handbal, este esențial. Au o bucurie deosebită de a se antrena și nu se simte deloc presiunea părinților. În România, ai de multe ori senzația că părinții își doresc chiar mai mult decât copiii ca aceștia din urmă să devină fotbaliști”. Următorul pas în colaborarea cu Ajax ar presupune o vizită în Bacău a olandezilor. „Vrem ca reprezentanții clubului din Amsterdam să vadă cum lucrăm noi. Mai ales că preluăm o bună parte din metodele lor de antrenament. Sigur, marea noastra problemă rămâne infrastructura deficitară, dar încercăm să ținem capul sus. Este singura modalitate ca fotbalul băcăuan să aibă o șansă de viitor”, a concluzionat Cristi Ciocoiu. Din 2018, echipă în Liga a V-a

Din sezonul 2018-2019, FC Bacău se va dezvolta și la nivelul seniorilor. Astfel, gruparea care numără actualmente grupe de performanță la nivelul de vârstă 2005-2010 si grupe de inițiere pentru copii cu ani de naștere 2011 și 2012, va avea, în sfârșit, și o echipă de seniori. Aceasta își va începe parcursul în Liga a V-a. Turneu internațional În auagust, Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu" va organiza primul turneu de casă. La el vor participa opt echipe, printre invitate urmând să figureze, foarte probabil, Zimbrul Chișinău și o echipă din Bulgaria. „Lucrăm deja la acest turneu, beneficiind și de sprijinul sponsorilor noștri, SIF, Pambac -care ne-a facilitat și deplasarea în Olanda- Agricola și Kosarom. În mod cert, la una din edițiile viitoare, va veni și o grupă de la Ajax", a subliniat Cristi Ciocoiu.

