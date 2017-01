O delegație a societății Rafo Onești, însoțită de oficiali ai unor instituții, va fi, astăzi, 1 februarie, la întâlnirea cu ambasadorul Republicii Iran la București. Obiectul principal al invitației lansată de ambasadă este prezentarea primelor date și elemente referitoare la colaborarea dintre cele două părți – ne-a informat consilierul de imagine al Rafo, Ioan Marian. Intenția de colaborare a statului iranian cu societatea Rafo este o urmare a întâlnirilor și discuțiilor purtate, recent, cu Excelența Sa Hamid Moayyer, ambasadorul Republicii Iran, la o reuniune organizată de Camera de Comerț și Industrie Bacău. Astfel, au apărut o serie de oportunități de colaborare economică. „Strict referitor la Rafo – a precizat Ion Marian -, statul islamic, prin ministrul Energiei, a transmis, prin ambasada de la București, disponibilitatea începerii discuțiilor cu privire la încheierea unui acord de colaborare și parteneriat în scopul implicării statului islamic Iran în dezvoltarea Rafo și nu numai”. 0 SHARES Share Tweet

