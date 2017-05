Actualitate Miting aerian pe aerodromul Bacău de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – pentru comemorarea a 105 ani de la nașterea Eroului Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, Baza 95 Aeriană organizează, sâmbătă, 10 iunie 2017, incepând cu ora 10.00, un miting aerian pe aerodromul Bacău În cadrul spectacolului aerian vor fi prezentate exerciții care au caracter aplicativ-militar și zboruri demonstrative executate cu aeronavele militare F-16 Fighting Falcon, MIG-21 LanceR, IAR-99 ȘOIM, IAR-99 STANDARD, IAR-330 SOCAT, IAR-316 B Alouette, C-27J SPARTAN și C-130 HERCULES din dotarea Forțelor Aeriene Române. Spectaolul va fi completat de militarii din cadrul Batalionului 630 Parașutiști „Smaranda Brăescu” vor executa salturi cu parașuța. Pe lista de invitați speciali figurează formația de acrobații aeriene „Iacării Acrobați” și „Aeroclubul României” care vor executa atât zboruri demonstrative cu aeromodele/motodeltaplane, cât și demonstrații aviatice de mare dificultate cu aeronavele YAK-52, IAR-46, FK-9, ZLIN 526, APOLLO FOX, CESSNA 210, DINAMIC, FESTIVAL, WIGLA, LAND AFRICA, CTSW și CTLS. Publicul va putea vizita expoziția statică de prezentare a tehnicii, echipamentelor și armamentului din dotarea instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională din garnizoana Bacău. Accesul publicului este liber, iar intrarea se va face pe poarta Aerostar S.A., începând cu ora 09.00. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.