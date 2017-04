Social Jandarmii, în dialog cu elevii de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Reprezentanţi ai Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău şi ai Agenţiei Naţionale Împotrva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacău s-au aflat din nou in mijlocul elevilor, organizând activitaţi preventive la Şcoala Gimnazială “George Enescu” din municipiul Moineşti. În ziua de 07.04 a.c elevii claselor a VIII-a s-au familiarizat cu diverse aspecte prevăzute în Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, articole din Codul Penal (furtul, furtul calificat, tâlharia, etc.) şi unele aspecte pentru prevenirea delicvenţei juvenile, a violenţei domestice, absenteismului şcolar, precum şi a prevenirii racolării pentru a deveni victime ale diverselor forme de sclavie, ce se desfăşoară cu ajutorul internetului, dar şi prin racolare directă, a consumului de droguri şi alcool. Astfel au fost pregătiţi elevii antiinfracţional, explicându-li-se principalele cauze ce pot determina transformarea lor în victime ale infracţiunilor, în special cele cu violenţă sau ale traficului de persoane şi modul cum pot să evite acest lucru pe timpul desfăşurării programului de învăţământ, cât şi în afara acestuia. Activităţile de acest gen vor continua şi în alte instituţii de învăţământ gimnazial şi liceal din judeţul Bacău. 0 SHARES Share Tweet

