Marţi după-amiază, pe DN – 11, la Bălăneasa, comuna Livezi, s-a produs un accident rutier în urma căruia două persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte două au fost rănite. Poliţiştii care au făcut cercetări la faţa locului au constatat că un şofer de 30 de ani, care avea permis obţinut în luna ianuarie a acestui an, se deplasa cu un autoturism de la Livezi către Oneşti. La un moment dat, după ce a parcurs un sector de drum în pantă, când a ajuns în zona de vizibilitate ar fi observat în ultima clipă o autoutilitară, condusă de o tânără de 20 de ani, care se încadrase să efectueze viraj la stânga, pe marcaj longitudinal continuu. Şoferul nu ar mai fi avut cum să evite impactul şi s-a izbit cu partea stângă din faţă a maşinii sale de partea dreapta spate a autoutilitarei, după care a ricoşat şi s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma accidentului, o femeie de 61 de ani şi un bărbat de 42 de ani, ambii din Livezi, care erau pe bancheta din spate, au decedat. Şoferul şi pasagera din faţă, o tânără de 34 de ani, au fost răniţi grav şi transportaţi la spitalul din Oneşti, însă a fost nevoie de intervenţia pompierilor de la descarcerare pentru scoaterea lor din autoturism. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de la Serviciul Rutier Bacău, de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi echipaje de ambulanţă, iar poliţiştii au început imediat o anchetă. „S-a întocmit dosar penal şi se fac cercetări pentru infracţiunile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă", a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Cei doi răniţi au rămas internaţi în spital, sub supraveghere medicală. Şoferul nu a putut fi testat cu etilotestul, iar în cazul tinerei de 20 de ani, care se afla la volanul autoutilitarei, rezultatul alcoolemiei a fost zero.

