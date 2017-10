– o tânără din Bacău își caută disperată fratele care a dispărut de acasă fără urmă Florin Dospinescu a dispărut sâmbătă, 30 septembrie 2017, lăsând acasă bani, actele de identitate și telefonul mobil bărbatul este depresiv și a mai avut o tentativă de suicid Pe Simona Dospinescu am zărit-o tocmai când lipea febril un afiș pe stâlpul de iluminat stradal din stația de autobuz de la Mc Donald’s. Pe foaia albă am zărit chipul unui bărbat și descrierea persoanei dispărute. Când am întrebat-o despre cine este vorba mi-a spus că fratele ei Vasile-Florian Dospinescu, a dispărut de acasă de câteva zile și nu mai știe nimic de el. A apelat la ajutorul polițiștilor, l-a căutat singură pe străzi, au ajutat-o și câțiva prieteni, dar fără niciun rezultat. Bărbatul din fotografie are 41 ani, 1,83 m înălțime, păr brunet, ochi verzi, constituție atletică. “Florin a plecat sâmbătă de acasă, în jurul orelor 13.30, spunând că merge să arate cuiva un teren care îl avea la vânzare. Fratele meu a trecut printr-o depresie puternică în luna ianuarie 2016 și a mai dispărut de acasă în mai anul trecut. L-am găsit însă la scurt timp și l-am convins că are nevoie de ajutor de specialitate. În august 2016 l-am internat la Spitalul de Psihiatrie din Bacău, fiind sub tratament până în iunie anul curent când a refuzat total să-și mai ia tratamentul sau să mai meargă la vreun control”, declară Simona Dospinescu. La momentul dispariției, Florin purta pantaloni/blugi de culoare închisă, pulover în dungi orizontale cu diverse culori, geacă neagră cu glugă (din fâș), șapcă neagră și adidași negri. Sora lui spune că are o presimțire sumbră, în condițiile în care fratele ei a lăsat acasă telefonul mobil (închis), codul aferent, actele de identitate, o sumă de bani și laptopul cu parola notată pe o hârtie. Tânăra spune că a anunțat autoritățile, dar apelează și la ajutorul băcăuanilor pentru a-l găsi pe Florin. Cei care au informații cu privire la bărbatul dispărut sunt rugați să sune familia la numerele de telefon 0754764254 / 0234553657 sau la cea mai apropiată unitate de poliție. 160 SHARES Share Tweet loading...

