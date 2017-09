Mai mulți copii de la Grădinița nr. 6 din Buhuși, structură a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, au primit în Programul „Laptele și cornul”… cornuri expirate, unii părinți vorbind chiar de cornuri mucegăite. Totul a ieșit la iveală după ce o mamă revoltată a postat pe Facebook o poză cu acel corn mucegăit, fără ca, în prealabil, să sesizeze conducerea școlii sau organele abilitate despre acest lucru. S-au mobilizat imediat comisarii băcăuani ai Protecţiei Consumatorilor, care au verificat toate centrele bugetare din zona Buhuşi (respectiv, cinci unităţi şcolare), deși, din septembrie, controalele pe programul „Laptele și cornul” nu mai sunt în atribuțiile lor, fiind transferate la Direcția de Sănătate Publică. „Noi am apucat să trimitem comisarii în zonă, unde am constatat că exista un stoc de cornuri cu termenul maxim de valabilitate depăşit. Ni s-a spus că acele cornuri au fost aduse vineri, 22 septembrie, aproape de finalul programului, iar cei de la grădiniță le-au dat copiilor abia luni. Or, cornurile au termen de valabilitate de maximum 48 de ore, deci erau expirate”, a declarat Alin Năstasă, comisar șef adjunct la Protecția Consumatorilor Bacău. În acest caz, cel vinovat (educatoarea care a distribuit cornurile copiilor) riscă o amendă cuprinsă între 2.000 și 20.000 de lei. Verificările au fost pornite de Protecția Consumatorilor din proprie iniţiativă, şi nu în urma unor sesizări scrise, așa cum, de fapt, cere legislația. „Noi, miercuri, seara, am aflat, în mod cu totul întâmplător, de pe internet, de acest caz, respectiv de pe o pagină de Facebook a unui user din zonă, ceea ce nu este normal, pentru că noi nu avem angajat care să monitorizeze sutele-miile de pagini de pe internet. De aceea, consider că mai important este ca oricine este interesat să ne sesizeze în scris despre orice neajuns care este în zona noastră de atribuții. Se face foarte uşor, online, nu durează nici 5 minute”, a adăugat Alin Năstasă, şeful Protecţiei Consumatorilor Bacău. Inspectorii sanitari au luat măsuri imediate Ieri, a ajuns în zonă și o echipă de la Direcția de Sănătate Publică. Și aceasta s-a autosezizat, urmare a celor apărute pe rețelele de socializare, și a extins controlul inclusiv la societatea care furnizează produsele de panificație în cadrul programului „Laptele și cornul”. „Pentru persoana fizică responsabilă cu gestionarea produselor lactate și de panificație distribuite la nivelul unității de învățământ preșcolar a fost aplicată o sancțiune contraventională cu amendă, conform legii, iar pentru nerespectarea, în totalitate, a prevederilor legale privind desemnarea unei persoane responsabile cu distribuirea produselor lactate și de panificație, unitatea de învățământ cu personalitate juridică, în structura căreia intră grădinița cu program normal, a fost, de asemenea, sancționată cu sancțiune contraventională. Au fost efectuate verificări și la unitatea care produce și furnizează produse de panificație în cadrul programului, iar reprezentantul legal a fost invitat la sediul Direcției de Sănătate Publică Bacău pe 02.10.2017, pentru finalizarea verificărilor”, a fost și declarația cons.superior Anda Dumitrescu, purtător de cuvânt la DSP Bacău. Din fericire, la spitalul municipal din oraș nu apare în evidență niciun copil care să fi prezentat manifestări digestive ce pot fi generate de consumul produselor alimentare neconforme. „Am primit acele cornuri vineri, pe 22 septembrie, foarte târziu și nu au mai putut fi distribuite către copii. Luni dimineața, educatoarele de la grădiniță au dat, într-adevăr, acele cornuri către părinți, dar li s-a spus că sunt vechi, că sunt de vineri, și li s-a recomandat să nu le dea copiilor să le mănânce. A fost vorba despre 150 de cornuri, despre care se știa, de ce să nu spunem, că sunt expirate. Au expirat acolo, în grădiniță, pe perioada weekend-ului.”

Prof. Oana Mălinici, directorul Școlii „Mihai Eminescu" din Buhuși Consiliul Județean a demarat o anchetă Instituția care gestionează, în plan local, derularea programului guvernamental „Laptele și cornul" este Consiliul Județean (CJ) Bacău. Sorin Brașoveanu, președintele CJ, a dispus să se efectueze o anchetă cu privire la acest caz. În paralel, se așteaptă și concluziile investigațiilor pe care le vor face instituțiile de control abilitate. Pe acest traseu, distribuirea produselor de panificație se face de către grupul Dunicec SRL – Euronic SRL. Firmele răspund de calitatea cornurilor pe care le furnizează. Pe de altă parte, atunci când produsele de panificație sunt necorespunzătoare, instituția de învățământ are obligația să le refuze. După finalizarea anchetei, CJ Bacău va dispune măsurile adecvate. Sancțiunile sunt graduale și pot merge până la rezilierea contractului.

Florentin Radu,

