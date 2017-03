Actualitate Comemorare a foștilor deținuți anticomuniști băcăuani uciși în închisori de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Membri ai Filialei Bacău a Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), enoriași din Parohia „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din municipiu și alți numeroși băcăuani au adus, la sfârșitul săptămânii trecute un omagiu luptătorilor anticomuniști uciși în închisori. Manifestarea a avut loc la Troița ridicată în memoria acestora în „Parcul Cancicov” și a debutat cu o slujbă de pomenire care a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu protopopul Constantin Busuioc și parohul Bisericii Sf. Petru și Pavel, Constantin Abageru. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2017 drept „An comemorativ al Patriarhului Justinian şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, iar pentru că în România avem o Lege pentru declararea zilei de 9 martie ca „Zi a Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989”, dar și pentru că 9 martie a fiecărui an este și ziua pomenirii celor 40 de Mucenici, Patriarhia Română a transmis Centrelor eparhiale îndemnul „de a săvârşi în această zi slujbe de pomenire a celor care au pătimit în timpul regimului comunist ateu, apărând credinţa în Dumnezeu şi demnitatea poporului român”. Astfel, la sfărșitul săptămânii abia încheiate, și la Troița din Bacău a avut loc o astfel de manifestare. „I-am cinstit, cu acest prilej – a spus părintele protopop Constantin Busuioc – pe Sfinții Mucenici, dar în același timp, prin hotărâre sinodală, și pe toți cei care au dat obolul lor, dragostea lor, pentru idealul neatârnării țării noastre, pentru libertatea și demnitatea neamului nostru românesc de oriune ar fi. Lăudată este prezența participanților la această manifestare, dar mai ales lucrarea părintelui Abageru și a părinților slujitori din protopopiatul Bacău, care nu i-au dat uitării tocmai pe cei care cu prețul vieții lor au făcut ca noi să fim astăzi liberi și să trăim demni între hotarele țării noastre. Pe piatra Troiței am văzut numele unor învățători și preoți, dar și ale unor foști demnitari de rang înalt, precum cel al lui Mircea Cancicov, ale unor avocați, judecători, dar și ale unor muncitori și țărani sau doar elevi”. Troița din Bacău a fost construită din banii și cu osârdia foștilor deținuți politici, a seniorilor care au marcat în temnițele comuniste ani grei de umilințe și suferințe. 0 SHARES Share Tweet

