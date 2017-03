Top Story „Balena Albastră” a lovit și în Bacău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău sunt foarte îngrijorați după ce au fost sesizați de apariția primelor victime ale jocului online „Balena Albastră”. „Ne confruntăm cu multe cazuri care au legătură cu acest fenomen. Vrem să tragem un semnal de alarmă adresat părinților, copiilor, dar și profesioniștilor”, arată Dana Țîțaru, director general al DGASPC. Primele cazuri confirmate, căci mai sunt și altele în atenție, au apărut în Sascut. E vorba despre trei copii care fac parte din familii normale, cu principii sănătoase și cu un nivel de trai ridicat. Cei trei ajunseseră în faza în care erau amenințați de un adult, se presupune, din afara țării. Toate conversațiile se purtau în engleză, limbă pe care copiii o stăpânesc foarte bine. Din fericire, s-a intervenit la timp dar copiii sunt traumatizați, iar părinții, extrem de speriați. „Încercăm să-i sprijinim pe părinți pentru a elimina traumele pe care acești copii le trăiesc după ce au intrat în acest joc. Vrem să le oferim consiliere adulților pentru a stopa fenomenul și a interveni la nivelul familiei, dar și pentru a preveni atragerea altor copii în acest joc extrem de periculos” a declarat Laura Mihai, șef serviciu. În acest scop, specialiștii instituției vor susține o campanie de prevenire în școli, în centrele de asistență proprii și în cele aparținând ONG-urilor. De asemenea, DGASPC va posta pe site-ul propriu un material care să vină în sprijinul băcăuanilor – părinți și copii – pentru a fi mai bine informați cu privire la pericolele pe care le presupune jocul „Balena Albastră”. Sfaturi pentru copii: Sună la 983 Nu posta date personale pe internet. Nu posta fotografii care să te pună în situații jenante. Nu răspunde la provocări, mai ales dacă vin de la persoane pe care nu le cunoști în realitate. Nu tot ceea ce citești sau vezi pe internet este real. Nu instala pe calculator programe/aplicații din surse nesigure sau din link-uri. Dacă ești amenințat sună imediat la 983 – Telefonul Copilului. Sfaturi pentru părinți: Fii la curent! Stai de vorbă cu copilul tău. Monitorizează aplicațiile pe care le folosește. Fii la curent cu tot ce e nou pe site-urile de socializare. Obține acces (cere-i parolele conturilor). Instalează un sistem de monitorizare. Nu restricționa excesiv și fără justificare accesul la computer și internet. Împărtășește din experiența ta și altor părinți. Comportamenul copilului dependent de mediul virtual Agresiune verbală și fizică

Izolare, mult timp petrecut în fața calculatorului, puțini prieteni în viața reală

Scăderea motivației pentru școală

Absențe nemotivate, stări drepresive, îmbolnăviri frecvente

Dezinteres față de imaginea fizică

Comportament excentric, sentimente de furie, frustrare

Frici și îngrijorări intense

