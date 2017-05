Actualitate Apel solemn la Batalionul 635 Apărare Antiaeriană eroi pomeniți, copii curioși, mâncare de cazarmă, trageri, schimb de roluri de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Peste 130 de elevi au intrat în casa militarilor din cadrul Batalionului 635 Apărare Antiaeriană “Precista”. Vizita prilejuită de programul “Școala Altfel” a fost una programată și plină de surprize pentru cei mai tineri dintre vizitatori. Preșcolari și elevi de la Școala Gimnazială Cornii de Sus, Școala Gimnazială “Mihai Drăgan” din Bacău și Școala Generală “George Enescu” din Moinești au aflat tainele acestei arme. Militarii le-au prezentat istoricul batalionului, rolul și locul artileriei și rachetelor antiaeriene în cadrul sistemului național de apărare, avându-i totodată invitați și la “Apelul solemn”. “În scopul cinstirii memoriei militarilor căzuți la datorie, în cadrul Batalionului 635 Apărare Antiaeriană s-a desfășurat apelul solemn, ocazie cu care au fost citite nume ale eroilor patriei, moment trăit intens și de către invitați. Curioși din fire, elevii au îndeplinit pe rând funcții de: servant la tunul antiaerian cal. 30 mm și la complexul antiaerian CA-94, trăgător cu pistolul și pușca mitralieră, aruncătorul de grenade AG-7”, declară maior Cătălin Pintilie, ofițer de relații publice la Batalionul 635 Apărare Antiaeriană. Copiii au pus întrebări și au cerut detalii despre armele și echipamentele din dotarea militarilor. Pentru elevii mai mari, vizita la unitatea militară a fost și o bună ocazie de a afla cum pot ajunge să studieze și să lucreze în domeniul militar. Gazde primitoare, militarii i-au așezat la masă pe invitați și le-au servit mâncare de cazarmă. Meniul specific ostășesc a constat în fasole cu afumătură. 1 of 18 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.