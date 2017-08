Două persoane au ajuns astăzi la spital în urma unui accident rutier produs pe E-85, în localitatea Nicolae Bălcescu. Poliţiştii care au făcut cercetări la faţa locului spun că un bărbat de 61 de ani, din Suceava, pe fondul neatenţiei a pătruns pe sensul opus unde a intrat în coliziune cu un autovehicul, condus de un şofer de 42 de ani, din Iaşi. În urma impactului, ambii conducători auto au fost răniţi şi transportaţi la spital de echipajele medicale sosite la faţa locului, iar maşinile avariate. Pe timpul cercetărilor, traficul în zonă s-a desfăşurat alternativ pe celălalt sens de mers. 55 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.