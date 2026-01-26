Ziua Unirii, sărbătorită cu amenzi de aproape 30.000 de lei

Manifestările organizate în municipiul Iași cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române s-au încheiat cu aplicarea unor sancțiuni contravenționale în valoare totală de 28.000 de lei. Măsurile au fost dispuse de jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău, ca urmare a unor încălcări ale legislației privind ordinea și siguranța publică.

Potrivit reprezentanților Jandarmeriei, în data de 24 ianuarie 2026, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, un bărbat din municipiul București, care făcea parte dintr-un grup organizat, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, pentru provocare și participare la scandal.

Tot în aceeași zi, jandarmii au întocmit acte de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui bărbat care a încălcat prevederile legale privind portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, fapta fiind încadrată la art. 372 din Codul Penal al României.

În data de 25 ianuarie 2026, au fost aplicate alte 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 27.000 de lei. O persoană a primit două amenzi, în cuantum total de 11.000 de lei:

– o amendă de 10.000 de lei pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice interzise, conform art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991;

– o amendă de 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal, potrivit Legii nr. 61/1991.

De asemenea, alte opt persoane au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 16.000 de lei. Astfel, o persoană a fost amendată cu 5.000 de lei pentru inițierea de acțiuni violente cu intenția de tulburare a adunării publice, faptă prevăzută de art. 26 lit. e) din Legea nr. 60/1991, iar 11 amenzi, în valoare totală de 11.000 de lei, au fost aplicate pentru tulburarea ordinii publice și proferarea de injurii, fapte sancționate de Legea nr. 61/1991.

Reprezentanții Jandarmeriei precizează că verificările continuă, în vederea identificării și sancționării altor persoane care, pe timpul manifestărilor, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violență, au proferat injurii sau au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale, încălcând cadrul legal în vigoare.

Totodată, Jandarmeria mulțumește participanților care au respectat recomandările forțelor de ordine și au ales să își exprime opiniile în mod pașnic.

Informații suplimentare

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău a asigurat măsurile de ordine și siguranță publică la manifestările desfășurate în spațiul public din municipiul Iași, în data de 24 ianuarie 2026, cu prilejul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, în cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Iași.